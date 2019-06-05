ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 г. будут предлагаться инвесторам впервые, рекомендуем выставлять заявки в районе 97,5% от номинала - Уралсиб

"В сегменте рублевого госдолга вчера наблюдался рост котировок, однако за исключением некоторых выпусков объемы торгов были очень невысокими, - указывает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина. - . Рублю удалось немного укрепиться за основную сессию, несмотря на то, что нефтяные цены продолжили движение вниз и вплотную приблизились к рубежу 60 долл./барр. Спрос на рублевый госдолг был хорошим, впрочем, инвесторы проявляли интерес и к российским долларовым бумагам. В сегменте ОФЗ больше всего сделок было с пятнадцатилетними ОФЗ 26225, оборот в них достиг примерно 9 млрд руб., а цена выросла почти на половину процентного пункта. Также хороший оборот был в пятилетних ОФЗ 26227 и семилетних ОФЗ 26226. Доходности вдоль кривой вчера упали в среднем на 2–7 б.п. Минфин для своих сегодняшних аукционов выбрал два среднесрочных выпуска, один из которых будет дебютным, и впервые за долгое время (с середины февраля) проведет аукцион с лимитом".

ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 г. будут предлагаться инвесторам впервые, объем предложения ограничен лимитом в 20 млрд руб. На кривой выпуск, ставка купона по которому установлена в размере 7,15% годовых, расположится между ОФЗ 26222 с погашением в октябре 2024 г. и ОФЗ 26219, погашаемыми в сентябре 2026 г., указывает Ольга Стерина. Вчера к вечеру доходность ОФЗ 26222 опустилась до 7,66% годовых, а ОФЗ 26219 – до 7,82%. Если бы новые ОФЗ 26229 лежали прямо на кривой, то их доходность должна была бы быть в районе 7,75% годовых. "Однако, очевидно, что за дебют и низкую ликвидность будет, как обычно, предоставлена премия. В то же время установка лимита должна ее ограничить, и нам кажется, что премия составит около 5 б.п. Таким образом, сегодня мы рекомендуем выставлять заявки в районе 97,5% от номинала," - отмечает эксперт Уралсиба.

Далее инвесторам будут предложены ОФЗ 26227 с погашением в июле 2024 г. Этот пятилетний выпуск – один из фаворитов у инвесторов. Предыдущий аукцион по нему состоялся две недели назад, напоминает Ольга Стерина. Тогда спрос достиг 162 млрд руб., Минфин удовлетворил примерно 45% заявок и доразместил выпуск на 73 млрд руб., при этом столь колоссальный спрос помог провести аукцион с дисконтом ко вторичному рынку. Доходность по цене отсечения была в прошлый раз установлена на уровне 7,69% годовых. Вчера ОФЗ 26227 торговались под 7,66% годовых.