Новые сигналы ФРС способны развернуть потоки капиталов - БКС

Ситуация на российском фондовом рынке сегодня, на взгляд старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова, довольно спокойная, при этом основания говорить о стабилизации и даже улучшении внешнего новостного фона. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика может прислушаться к предложениям Соединенных Штатов относительно миграции, в частности, проблемы неконтролируемого миграционного потока из этой страны в США. При этом он выразил уверенность, что оба государства придут к соглашению до того, как санкции США в отношении мексиканских товаров вступят в силу.

"Но более важное значение для рынков имеют сигналы Федрезерва о возможном смягчении монетарной политики, - уверен эксперт "БКС Премьер". - Вчера глава ФРС Джером Пауэлл дал недвусмысленный намек на допустимость понижения ставки. Такого решения на фоне относительно низкой инфляции и роста рецессионных рисков добивается от ФРС и президент Трамп. Естественно, это не осталось незамеченным биржевиками. Более того, по нашему мнению, новые сигналы ФРС способны обратить вспять оттоки капиталов из фондов развивающихся стран, наблюдавшиеся в последнее время, и привести к росту цен на нефть при прочих равных. Отметим, что Всемирный банк ухудшил глобальные макропрогнозы. По расчетам экспертов организации, темпы роста мировой экономики по итогам текущего года составят 2,6%. В январе прогнозировался рост на уровне 2,9%. На этом фоне не только ФРС, но и другие центральные банки мира смягчают денежную политику. В мае Центробанк Новой Зеландии впервые за два с половиной года снизил ключевую ставку. ЦБ Южной Кореи не изменил ставку, но смягчил риторику, а ЦБ Индии, как ожидается, снизит ставки по итогам заседания в четверг".