Рынок акций РФ утром консолидируется возле пограничных уровней индексов при смешанной динамике "фишек"

Москва. 5 июня. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется возле пограничных круглых уровней индексов при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов - выросли фондовые площадки на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва США, но дешевеет нефть.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2701,58 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1308,2 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,8%.

Доллар просел до 65,05 рубля (-0,12 рубля).

Подешевели рублевые акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%).

Подросли бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,8% и +2,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%).

Индексы в США накануне выросли максимальными темпами с января текущего года, Dow Jones (+2,1%) взлетел более чем на 500 пунктов. Поддержку рынку оказали заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о готовности центробанка поддержать экономический подъем в США.

"Мы внимательно следим за последствиями торговых споров для перспектив американской экономики, и как всегда, готовы принимать надлежащие меры для стимулирования экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около нашего 2%-ного целевого показателя", - заявил Пауэлл.

Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике, пишет Bloomberg.

Ситуация в мировой торговле остается в фокусе внимания инвесторов: Китай и США продолжают обвинять друг друга в провале торговых переговоров, тогда как Мексика надеется избежать введения Вашингтоном пошлин на ввоз товаров из этой страны.

Тем временем министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил перед началом второго дня официальных переговоров с США, что оценивает в 80% вероятность нахождения сторонами решения, которое позволит избежать введения Вашингтоном 5%-ной пошлины на мексиканские товары с 10 июня. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также выразил уверенность в заключении соглашения со Штатами, которое позволит избежать введения пошлин, до следующей недели.

В среду вслед за США выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 1,8%, китайский Shanghai Composite остался на уровне вторника), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

По данным СМИ, министр финансов США Стивен Мнучин и председатель Народного банка КНР (НБК, центробанк страны) И Ган встретятся "на полях" саммита G20, который пройдет в Японии в эти выходные. Это будет первая встреча высокопоставленных членов команд двух стран, участвовавших в торговых переговорах, после провала этих переговоров в начале мая, пишет MarketWatch.

Между тем нефть в среду остается под давлением продавцов из-за опасений падения мирового спроса на сырье, а также на фоне статданных Американского института нефти (API), указавших на рост нефти запасов в США.

По информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,55 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах сырья будут обнародованы в среду в 17:30 МСК, эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2 млн баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,66 за баррель (-0,5% и +1,1% накануне), июльская цена WTI - $53,1 за баррель (-0,7% и +0,4% во вторник).

Brent потеряла в стоимости более 11% в мае, WTI - более 16% на опасениях снижения спроса на нефть в связи с ослаблением глобального экономического подъема на фоне эскалации торговых конфликтов.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, основной оптимизм на фондовые площадки США пришел из ФРС, которая четко дала понять, что при ухудшении ситуации ставки будут снижены. С оптимизмом встретил рынок и призыв Китая к США возобновить торговые переговоры.

Однако рынок акций РФ в последнее время перестал следовать за внешним фоном, ряд акций давно перекуплен и тяготеет к коррекции. Нефть "нарисовала" на "часовиках" фигуру "тройное дно" и пыталась совершить очередной отскок, однако статистика API прервала наметившийся рост.

Дальнейший ход торгов в России зависит исключительно от того, придут ли свежие деньги в отечественные акции. Пока складывается впечатление, что "ручеек иссякает". В любом случае среднесрочные покупки делать не рекомендуется. Спекулятивно могут быть интересными акции ФСК и "префы" "Сургутнефтегаза". При превалировании негативных настроений можно открывать кратковременные короткие позиции по "Роснефти" и "Газпрому" (MOEX: GAZP), считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, заявлений представителей ФРС пока не хватает, чтобы вернуть нефть к росту. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут снижения запасов нефти в США на 1,7 млн баррелей, а также роста запасов бензина на 0,21 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,0 млн баррелей. Кроме американских запасов, на рынке остается неясным вопрос участия РФ в продлении соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи. Ключевые министерства РФ поддерживают дальнейшее участие, но отдельные производственные менеджеры выступают против - в частности, глава "Роснефти" Игорь Сечин намерен бороться за долю рынка и требовать компенсации от государства, если соглашение будет продлено.

Укреплению рубля будут способствовать аукционы ОФЗ, которые способны вернуть повышенный интерес инвесторов в свете падения доходностей по долговым обязательствам США.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС пытаются удержаться выше психологически важных отметок 2700 и 1300 пунктов. Ближайшей важной поддержкой для рублевого индекса выступает уровень 2675 пунктов, а для РТС - 1295 пунктов. Индекс МосБиржи на дневном графике вышел из зоны перекупленности, что может дать повод для новой волны роста.

Внешний оптимизм на сигналах от Федрезерва омрачает дешевеющая нефть. Инвесторам имеет смысл наблюдать за способностью ряда "голубых фишек" удержать ближайшие поддержки (по "Газпрому" - отметка 220 рублей, по обыкновенным акциям Сбербанка (MOEX: SBER) - 236 рублей), отмечает аналитик.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, смягчение риторики регуляторов поддерживает риск-аппетит. Если начало недели выдалось на большинстве мировых фондовых площадок негативным, то во вторник фондовые индексы развитых стран продемонстрировали позитивную динамику. Ключевым событием стали комментарии главы Федрезерва Пауэлла, который подтвердил идею готовности "принимать надлежащие меры для стимулирования экономического роста". На текущий момент фьючерсы на ставку ФРС оценивают вероятность ее снижения на заседании в июле уже в 64%, а вероятность снижения до конца года и вовсе в 98,6%. Еще одна волна смягчения риторики представителей ФРС (в том числе главы регулятора) способствует стабилизации риск-аппетита на глобальных рынках.

Также локальный позитив во вторник пришел от торговых переговоров между США и Мексикой (как известно, Штаты с 10 июня собираются ввести 5%-ные пошлины на мексиканский импорт). Перед началом второго дня официальных переговоров между странами глава МИД Мексики Марсело Эбрард оценил вероятность нахождения сторонами решения, которое позволит избежать введения пошлин, в 80%. Президент Мексики Лопес Обрадор заявил о высокой вероятности заключения сделки до конца недели.

В среду локальное улучшение аппетита к риску на глобальных рынках может способствовать попыткам индекса МосБиржи удержаться выше отметки 2700 пунктов. В базовом сценарии при текущем внешнем фоне на горизонте ближайших дней можно ориентироваться на диапазон 2700-2750 пунктов по индексу МосБиржи, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+9,7%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (+6,9%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,2%).

Подешевели бумаги ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,5%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (-1,4%), акции "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 9,81 млрд рублей (из них 3,425 млрд рублей пришлось на "Газпром").