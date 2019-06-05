Техническая картина весьма благоприятна для EUR/USD - FxPro

"Отступление доллара произошло в критически важный момент, когда EUR/USD тестировала верхнюю границу нисходящего канала. Техническая картина весьма благоприятна для EUR/USD. Паре удалось сильным движением сломить нисходящую тенденцию и подтвердить этот слом ростом выше 1,1260 - предыдущих локальных максимумов. В теории это открывает путь для пары в область 1,1370 (MA200), но на практике зарождающейся тенденции на рост еще предстоит пройти испытания в виде "Бежевой книги" ФРС, пресс-конференции ЕЦБ и данных по рынку труда США", - отмечают в FxPro.