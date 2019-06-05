В краткосрочном периоде волатильность рубля может возрасти - РФПИ

"Вчерашний рост рубля на 0.3% к USD оставил российскую валюту в середине глобального рейтинга ЕМ валют, многие из которых выросли более существенно. Тем не менее, сегодняшний оптимизм на внешних площадках может вылиться в дальнейший рост рубля выше отметки 65/USD, особенно на фоне предстоящих аукционов ОФЗ от Минфина. В остальном ситуация на рублевом рынке остается стабильной, а потоки - сбалансированными. Слабость внутреннего спроса, фиксируемого последними индикаторами, полностью укладывается в наши исходные ожидания, согласно которым рост импорта и других "отрицательных" компонентов текущего счета оказывает меньшее влияние на текущий счет, который остается в приличном профиците, несмотря на влияние сезонных факторов. Правда, в июне он технически должен все равно сократиться из-за отражения дивидендной истории, но фактические потоки будут видны на рынке до конца августа: сначала это будут продажи валюты для выплаты дивидендов, и уже потом - частичные покупки при конвертации средств нерезидентами в валюту. Поэтому в краткосрочном периоде рубль может продолжить торговаться близко к текущим уровням. Хотя его волатильность может возрасти, в том числе из-за очень изменчивого внешнего фона", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.