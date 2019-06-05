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05 июня 2019 года 11:29
Credit Suisse начал анализ HeadHunter c рейтингом "выше рынка" для его ADS
Credit Suisse начал анализ рекрутингового сервиса HeadHunter, сообщило агентство Bloomberg. Для американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter была дан рейтинг "выше рынка". Прогнозная стоимость этих бумаг, установленная аналитиками, составляет $23 за штуку. Текущая стоимость ADS сервиса составляет порядка $17,26 за штуку. Как сообщалось, HeadHunter в рамках IPO провел размещение акций на американской бирже Nasdaq по цене $13,5 за одну ценную бумагу. Акции HeadHunter начали торговаться на Nasdaq под тикером HHR 9 мая. Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, "ВТБ Капитал", BofA Merrill Lynch и Sberbank CIB.
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Компании упоминаемые в новости: HeadHunter Group
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