Рубль продолжит восстанавливать позиции на фоне возросшего глобального аппетита к риску - "Нордеа Банк"

"Рубль продолжает умеренные попытки восстановления с учетом улучшившегося внешнего фона, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. - Рисковые активы (фондовые индексы и валюты развивающихся стран) получили поддержку после сигналов от представителей ФРС о возможном скором снижении ставки. Рубль на этом фоне двигается сонаправленно с основными валютами развивающихся стран. Большинство из них (мексиканский песо, аргентинский песо, бразильский реал, турецкая лира, чилийский песо) накануне укреплялись в пределах 0.5%. Из факторов, способных оказать влияние на рубль сегодня, отметим предстоящие аукционы ОФЗ, на которых Минфин предложит рынку бумаги с погашением в 2024 году (без лимита размещения) и в 2025 году (с лимитом размещения 20 млрд руб.)".

С учетом локального улучшения настроений на глобальных площадках спрос на ОФЗ вновь может быть сильным, оказав поддержку рублю, полагает эксперт банка. Выступления представителей ФРС во второй половине дня (Кларида и Бостик) могут дополнительно подкрепить веру участников рынка в скорое снижение ставок ФРС, что может поддержать рисковые активы и рубль. "Предстоящее сегодня объявление объемов покупок валюты Минфином в июне (в 12:00 по Москве) вряд ли окажет значимое влияние на рубль, поскольку покупки, скорее всего, останутся вблизи уровней прошлого месяца (300 млрд руб.). До завтрашнего заседания ЕЦБ в 15:30 по Москве рубль может демонстрировать лучшую динамику в паре с долларом, чем с евро, так как в фокусе площадок перспективы скорого снижения ставки ФРС. По факту заседания ЕЦБ рубль может отыграть часть позиций в паре с евро", - прогнозирует Татьяна Евдокимова.