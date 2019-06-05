Минфин продолжил подогревать оптимизм вторичного рынка ОФЗ - Росбанк

"Минфин продолжил подогревать оптимизм вторичного рынка, предложив сразу две "короткие" бумаги на сегодняшний аукцион. При этом бумага ОФЗ 26227 (июль 2024) была предложена без верхнего лимита размещения, а для нового бенчмарка ОФЗ 26229 (ноябрь 2025) установлен лимит в 20 млрд руб. Попытка ограничить предложение в новой бумаге говорит о нежелании ведомства предлагать избыточную премию относительно кривой, тем более, когда интерес инвесторов к вторичному сегменту остается высоким. Суверенная кривая в ходе вчерашней сессии сместилась вниз на 2-3 бп на средних дюрациях и на 4-5 бп на дальнем участке кривой, чему, вероятно, помогло отсутствие длинных выпусков в числе претендентов на аукцион," - отмечают аналитики Росбанка.