Ожидаем сохранения тренда по снижению доходностей ОФЗ - Промсвязьбанк

"В начале недели рынок рублевого долга продемонстрировал высокую степень устойчивости к негативным факторам – при падении цен на нефть до 60 долл./барр. кривая ОФЗ поднялась на скромные 1-2 б.п. При этом уже во вторник на стабилизации внешнего фона доходности 10-летних бумаг обновили минимумы с начала года, снизившись на 6 б.п. – до 7,86% годовых (ожидаем снижения доходности "бенчмарка" до 7,8% к заседанию ЦБ 14 июня). Минфин при этом продолжает реализовывать свою стратегию в части размещения ОФЗ – предлагает менее популярные/новые выпуски при сокращении премий и, соответственно, объемов размещений, что способствует более активному снижению кривой госбумаг. Так, для заполнения "пробела" на кривой министерство предложит сегодня новый 6,5-летний выпуск ОФЗ 26229. Примечательно, что Минфин возвращает лимит размещения – по новой бумаге он составит завтра 20 млрд руб. Ожидаем, что доходность выпуска на аукционе составит порядка 7,75-7,80% годовых (с учетом премии за новый выпуск). При этом основной спрос, скорее всего, будет сосредоточен в 5-летнем выпуске 26227, который размещается без лимита (остаток объема для размещения – порядка 100 млрд руб.). При этом доходность выпуска уже ушла ниже текущего уровня ключевой ставки – до 7,67% годовых, что уже выглядит не столь интересно по сравнению с более длинными бумагами, пока еще сохраняющими положительные спрэды к ставке ЦБ. Сегодня на улучшении внешнего фона ожидаем сохранения тренда по снижению доходностей ОФЗ", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.