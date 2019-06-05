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05 июня 2019 года 09:57

Рынок акций повысится на старте торгов - ИК "Атон"

Аналитики ИК "Атон" полагают, что в среду российский фондовый рынок начнет торговую сессию с повышения - рост составит примерно 0,5%.

Опубликовано: /Атон/
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