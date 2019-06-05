Внутренние драйверы - возможные факторы роста рынка акций РФ - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в среду, складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют преимущественно положительную тенденцию, цены на энергоносители и металлы стабильны. В целом мы не видим каких-либо значимых положительных моментов в торговом споре между США с Китаем, способных вдохнуть позитив на мировые фондовые рынки. Среди возможных факторов роста отечественного фондового рынка стоит отметить внутренние драйверы: планы по росту дивидендных выплат госкомпаниями и внешнюю благоприятную ценовую конъектуру для компаний экспортеров в ходе первого полугодия 2019 года", - указывает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.