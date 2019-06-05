05 июня 2019 года 09:50
Утренние прогнозы: несущественные отклонения
В целом аналитики предполагают позитивный старт фондовых торгов в России в среду.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,3%, в районе 2700-2715 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2690, 2680 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2720, 2730 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами - инвесторы приободрились после выступления главы ФРС Дж. Пауэлла, из которого можно сделать вывод о готовности регулятора к снижению процентных ставок в ответ на замедление активности в экономике из-за "торговых войн".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "С утра немного прибавляют американские фьючерсы, в "зеленой зоне" находятся азиатские рынки. Но это абсолютно не значит, что индекс МосБиржи откроется сегодня ростом. Наши фьючерсы на вечерней сессии торговались вчера без единой динамики, скорее в районе нуля откроется и рынок акций. Дальнейший ход торгов зависит исключительно от того, придут ли свежие деньги в отечественные бумаги. Пока складывается впечатление, что "ручеек иссякает". В любом случае среднесрочные покупки делать мы настоятельно не рекомендуем".
"Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "В среду локальное улучшение аппетита к риску на глобальных рынках, на наш взгляд, может способствовать попыткам индекса удержаться выше отметки в 2700 пунктов. В базовом сценарии при текущем внешнем фоне на горизонте ближайших дней ориентируемся на диапазон 2700-2750 пунктов по индексу МосБиржи".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в среду, складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют преимущественно положительную тенденцию, цены на энергоносители и металлы стабильны. В целом мы не видим каких-либо значимых положительных моментов в торговом споре между США с Китаем, способных вдохнуть позитив на мировые фондовые рынки. Среди возможных факторов роста отечественного фондового рынка стоит отметить внутренние драйверы: планы по росту дивидендных выплат госкомпаниями и внешнюю благоприятную ценовую конъектуру для компаний экспортеров в ходе первого полугодия 2019 года".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
05 июня 2019 года 19:38
Москва. 5 июня. Доллар и евро немного усилили повышение на "Московской бирже" в среду вечером; рубль лишь незначительно ускорил снижение к бивалютной корзине, несмотря на очередной обвал цен на нефть после данных Минэнерго США о сильном росте запасов на прошлой неделе. читать дальше
.
05 июня 2019 года 19:25
Москва. 5 июня. Рынок акций РФ в среду просел вслед за рухнувшей нефтью на статистике Минэнерго США о росте запасов сырья, однако индексы МосБиржи и РТС смогли удержать рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно за счет роста бумаг энергетиков и банков. читать дальше
.
05 июня 2019 года 19:07
"В рамках сессии среды российский фондовый рынок понес небольшие потери на противоречивом внешнем фоне. Так, поводом к продажам могла стать ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent в ходе сегодняшнего дня потеряла более 1,5%. При этом "быков" поддерживала динамика западных... читать дальше
.
05 июня 2019 года 19:01
Москва. 5 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду заметно выросли вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также благодаря снизившимся санкционным рискам в отношении России. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства бумаг оказались незначительными. читать дальше
.
05 июня 2019 года 18:40
(добавлен текст после 2-го абзаца и таблица)
Raiffeisenbank пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.
По итогам переоценки для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация была понижена с... читать дальше
.
05 июня 2019 года 18:18
"Вновь российский рынок акций проводит день в "красной" зоне на хорошем внешнем фоне. Индекс Мосбиржи вполне может по итогам дня закрепиться ниже отметки 2700 пунктов. Лучше рынка сегодня выглядят акции ВТБ, растущие на ожиданиях повышения дивидендов в будущем. Складывается впечатление, что сейчас... читать дальше
.
05 июня 2019 года 17:52
Raiffeisenbank пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.
По итогам переоценки для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать". В то же время... читать дальше
.
05 июня 2019 года 17:27
(добавлена таблица)
"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.
По итогам переоценки для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и привилегированных акций "Татнефти"... читать дальше
.
05 июня 2019 года 16:56
"В середине недели курс рубля сдвинулся вплотную к уровню 65 за доллар. Этому способствует целый набор факторов, базовыми из которых являются ослабление доллара США на валютном рынке, некоторое снижение уровня страхов, связанных с торговыми войнами, высокий спрос на ОФЗ и сдержанное восстановление... читать дальше
.
05 июня 2019 года 16:51
"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.
По итогам переоценки для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN)... читать дальше
.
05 июня 2019 года 16:22
"ММК (BBB-/Baa2/BBB) впервые с кризиса 2008 г. проводит размещение "бенчмарк"-выпуска пятилетних еврооблигаций (2024). Первоначальный объявленный индикатив - 4,75%. По нашей оценке, справедливый уровень доходности ММК 2024 составляет 4,25%, т.е. на 50 б.п. ниже индикатива, что означает рост цены... читать дальше
.
05 июня 2019 года 15:57
"Российский рынок пока взял передышку, так как за прошедший месяц был одним из самых сильных, но в последнее время его удерживает от роста сильное падение цены нефти. С другой стороны, падение доходностей по американским казначейским обязательствам повышает интерес к российским высокодоходным... читать дальше
.
05 июня 2019 года 15:45
Москва. 5 июня. Доллар слегка снижается, евро столь же незначительно повышается на "Московской бирже" в среду днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов, способных указать направление движения основных валютных пар. читать дальше
.
05 июня 2019 года 15:19
"Пара USD/RUB стартовала на положительной территории, но быстро перешла к снижению, обновив недельный минимум, после чего скорректировалась. Пара EUR/RUB в среду также открылась вверх и затем начала консолидироваться в небольшом "плюсе", демонстрируя более сильную динамику благодаря росту евро на... читать дальше
.
05 июня 2019 года 14:55
"Недавнее значительное падение уровня рыночных процентных ставок оказывает поддержку фондовым рынкам, - отмечают аналитики Forexite. - Вчерашнее заявление председателя ФРС США Пауэлла о том, что экономика США находится в хорошем состоянии, также является аргументом в пользу стабилизации цен акций.... читать дальше
.