Утренние прогнозы: несущественные отклонения

В целом аналитики предполагают позитивный старт фондовых торгов в России в среду.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,3%, в районе 2700-2715 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2690, 2680 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2720, 2730 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами - инвесторы приободрились после выступления главы ФРС Дж. Пауэлла, из которого можно сделать вывод о готовности регулятора к снижению процентных ставок в ответ на замедление активности в экономике из-за "торговых войн".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "С утра немного прибавляют американские фьючерсы, в "зеленой зоне" находятся азиатские рынки. Но это абсолютно не значит, что индекс МосБиржи откроется сегодня ростом. Наши фьючерсы на вечерней сессии торговались вчера без единой динамики, скорее в районе нуля откроется и рынок акций. Дальнейший ход торгов зависит исключительно от того, придут ли свежие деньги в отечественные бумаги. Пока складывается впечатление, что "ручеек иссякает". В любом случае среднесрочные покупки делать мы настоятельно не рекомендуем".

"Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "В среду локальное улучшение аппетита к риску на глобальных рынках, на наш взгляд, может способствовать попыткам индекса удержаться выше отметки в 2700 пунктов. В базовом сценарии при текущем внешнем фоне на горизонте ближайших дней ориентируемся на диапазон 2700-2750 пунктов по индексу МосБиржи".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в среду, складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют преимущественно положительную тенденцию, цены на энергоносители и металлы стабильны. В целом мы не видим каких-либо значимых положительных моментов в торговом споре между США с Китаем, способных вдохнуть позитив на мировые фондовые рынки. Среди возможных факторов роста отечественного фондового рынка стоит отметить внутренние драйверы: планы по росту дивидендных выплат госкомпаниями и внешнюю благоприятную ценовую конъектуру для компаний экспортеров в ходе первого полугодия 2019 года".