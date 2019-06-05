Индекс PMI сферы услуг РФ в мае упал до 52 пунктов с 52,6 пункта в апреле - IHS Markit

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Индекс PMI сферы услуг России в мае 2019 года опустился до 52 пунктов с 52,6 пункта в апреле, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Как отмечается в пресс-релизе, темпы роста деловой активности в сфере услуг РФ в мае текущего года на фоне ослабления внутреннего спроса и незначительного увеличения объемов новых заказов оказались минимальными с мая 2016 года.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в мае составил 51,5 пункта, опустившись с 53 пунктов в апреле.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Как показал опрос, умеренный рост деловой активности в сфере услуг РФ в мае в основном был связан с замедлением поступления новых заказов до 11-месячного минимума, несмотря на значительный рост спроса со стороны иностранных клиентов.

"Последние результаты продлили текущую последовательность роста экспортных продаж до восьми месяцев, при этом отдельные примеры свидетельствуют о расширении доступа к новым рынкам", - говорится в пресс-релизе.

Компании сферы услуг указали в мае на первое с сентября 2018 года сокращение численности служащих. Между тем падение занятости было лишь незначительным и объяснялось ослаблением внутреннего спроса и увольнениями.

В то же время в мае произошло очередное сокращение незавершенных заказов. Некоторые компании объясняли это более эффективными бизнес-процессами.

Инфляция закупочных цен в мае была умеренной. Хотя темпы роста цен были значительными, они замедлились четвертый месяц подряд. Рост, как сообщается, был обусловлен повышением как трудовых, так и нетрудовых расходов.

Средние тарифы на услуги в мае тоже продолжали расти, хотя и более медленными темпами. Уровень инфляции снизился до пятимесячного минимума и в целом соответствовал среднему значению 2018 года, поскольку последствия январского повышения НДС продолжили ослабевать.

Компании сферы услуг РФ в мае продемонстрировали высокую степень оптимизма, который был выше тренда серии. Участники исследования связывают позитивные настроения с привлечением новых клиентов, расширением рекламы и инвестициями в новые технологии.