Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне общемирового роста спроса на риск

Москва. 4 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря общемировому увеличению спроса на риск на сигналах будущего смягчения монетарной политики ФРС США.

Курс доллара США составил 65,25 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 9,0 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,31 руб./EUR1, подешевев на 15,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,93 копейки - до 68,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах на фоне роста интереса инвесторов к рисковым активам, включая валюты emerging markets, и ослабления доллара США на глобальном рынке на сигналах от представителей ФРС США об увеличении вероятности смягчения денежно-кредитной политики позднее в этом году. Накануне подобное заявление сделал президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард, во вторник глава ФРС США Джером Пауэлл высказался в пользу принятия мер, способных поддержать экономический рост в стране.

По словам Балларда, регулятор может в скором времени столкнуться с необходимостью понизить процентные ставки из-за низкой инфляции и угрозы, которую представляет торговый конфликт президента США Дональда Трампа с Китаем и другими странами для экономики.

"Мы внимательно следим за последствиями торговых споров для перспектив американской экономики и, как всегда, готовы принимать надлежащие меры для стимулирования экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около нашего 2%-ного целевого показателя", - заявил Пауэлл. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике, пишет Bloomberg.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, на торгах вторника доллар не демонстрирует особой волатильности к рублю, и в целом пара "доллар-рубль" проводит день в узком диапазоне. "Снижение нефти ниже $61 за баррель Brent, наблюдавшееся в первой половине дня, не оказало особого влияния на рынок, так как игроки уверены, что падение компенсируется применением бюджетного правила. При этом надо отметить, что со вчерашнего дня заметно упал мировой индекс доллара, что в какой-то степени оказывает поддержку рублю. В свою очередь, после выступления главы ФРС Пауэлла мы видим ощутимый рост акций на биржах США. Так что везде что-то происходит, но рубль все равно очень стабилен, соответственно, ждем каких-то других триггеров", - отметил Карпов.

Поддержку рублю также оказывает подготовка к аукционам Минфина РФ по размещению ОФЗ в среду и позитивная динамика на вторичном рынке ОФЗ. Индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI демонстрирует вечером во вторник позитивную динамику впервые с прошлого четверга, повысившись на 0,17%, до 139,38 пункта.

Министерство финансов России 5 июня проведет аукционы по продаже ОФЗ серии 26227 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ серии 26229 в объеме 20 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина. Выпуск ОФЗ-ПД серии 26229 является новым недавно зарегистрированным (на вторичном рынке данных бумаг еще нет), общий объем данного выпуска составляет 450 млрд рублей.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" обращают внимание на то, что Минфин РФ впервые с февраля текущего года, когда была изменена схема проведения первичных аукционов, в частности, аукционы стали проводиться в пределах остатков, доступных для размещений, то есть без установления конкретного лимита, установил для выпуска ОФЗ-ПД серии 26229 лимит размещения на аукционе в размере 20 млрд рублей. В конце апреля о возможном возврате к установлению лимитов по объему предложения сообщил глава долгового департамента министерства Константин Вышковский.

"Фактором поддержки рубля остаются аукционы ОФЗ, которые на фоне падения доходностей по американским казначейским обязательствам могут стать еще более востребованными. В США уже допускают вероятность того, что ФРС может снизить ставку 3-4 раза до конца 2020 года, что означает рост разрыва доходностей между американскими и российскими долговыми обязательствами. Соответственно, даже снижение цены нефти пока на отечественном рынке воспринимают лишь в качестве будущего сокращения объемов валютных покупок в рамках бюджетного правила", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть перешли к росту на торгах во вторник вслед за скачком фондового рынка США на заявлениях Пауэлла о готовности американского центробанка поддержать экономику в условиях торговых конфликтов. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник выросла на 0,73% - до $61,73 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,32% - до $53,42 за баррель.

Накануне цена нефти Brent опустилась до минимальной отметки с конца января, WTI - до минимума с середины февраля. Brent потеряла в стоимости более 11% в мае, WTI - более 16% на опасениях снижения спроса на нефть в связи с ослаблением глобального экономического подъема на фоне эскалации торговых конфликтов.

Банк России во вторник, 4 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,12 трлн рублей (при лимите 1,12 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 194,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,72% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 28 мая, банки разместили в ЦБ РФ 1,12 трлн рублей (при лимите 1,12 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 182,6 млрд рублей) в среднем по ставке также 7,72% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 июня на 39,33 копейки, до 65,1614 руб./$1, и увеличил курс евро на 20,59 копейки, до 73,4239 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился во вторник на 21,89 копейки по отношению к понедельнику и составил 65,1943 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 17,2 копейки и составил 65,2045 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 949,678 млн, из которых $674,379 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 275,299 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 23,85 копейки по отношению к понедельнику, до 73,3896 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 20,24 копейки и составил 73,3473 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR703,306 млн, из которых EUR193,652 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR509,654 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК повысились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,96% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 8,01% годовых, ставка на срок 1 месяц отступила на 1 б.п. - до 8,07% годовых. В то же время ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 8,24% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 8,33% годовых.