Цены евробондов РФ во вторник умеренно подросли, отыграв снижение процентных ставок UST

Москва. 4 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли, отыгрыв наблюдающееся в последнее время активное снижение процентных ставок американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов 4 июня сузились за счет наметившейся отрицательной коррекции котировок US Treasuries.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 3 июня на 12 базисных пунктов и составила 112,22% от номинала, что соответствует доходности 3,39% годовых (снижение на 4 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 20 базисных пунктов, составив 100,3% от номинала (доходность выросла на 8,5 пункта - до 1,875% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 12,5 пункта и составил 151,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 43 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 116,2% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 4,745% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 48 пунктов, поднявшись до 112,23% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 4,74% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 25 базисных пунктов - до 105,13% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 3,9% годовых), евробонды с погашением в 2023 году - на 5 базисных пунктов, до 106,3% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,285% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 70 базисных пунктов, подорожав до 105,9% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 4,86% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 22 базисных пункта, до 101,74% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 3,995% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня продолжили умеренно подрастать, причем наиболее активные покупки отмечались в "длинных" выпусках. Основную поддержку рынку отечественных евробондов оказывает снижение безрисковых ставок, что происходит за счет бегства инвесторов в защитные активы на волне возросших опасений относительно замедления темпов роста мировой экономики на фоне разрастающихся торговых войн. Фактически US Treasuries в последние две недели выступают одними из основных бенефициаров обострившейся ситуации в торговом противостоянии Соединенных Штатов и их партнеров. При этом российские бумаги сейчас стоят особняком и не попадают в общемировой тренд бегства от рисков благодаря снижению санкционной риторики и сильным кредитным качествам", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Таким образом, улучшившийся внешний фон в отношении России стимулирует инвесторов к сохранению относительно низких уровней суверенных спредов, что в итоге и подталкивает котировки наших бумаг вверх вслед за растущими в цене базовыми активами. В результате котировки евробондов РФ уже достигли максимальных уровней начала 2018 года, и это не предел. В том случае, если доходности US Treasuries в ближайшее время продолжат снижаться, то у российских бумаг сохраняется потенциал для дальнейшего ценового повышения", - считает Агарзаев.