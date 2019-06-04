Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз к круглым уровням индексов во главе с Газпромом

Москва. 4 июня. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после ралли, индексы МосБиржи и РТС просели к круглым уровням 2700 и 1300 пунктов соответственно во главе с перегретыми ранее бумагами "Газпрома", при этом внешние фондовые площадки и нефть к вечеру вторника подавали позитивные сигналы.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2706,29 пункта (-0,9%, минимум дня - 2690,2 пункта), индекс РТС - 1307,55 пункта (-0,6%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,5%.

Доллар просел до 65,21 рубля (-0,13 рубля).

Подешевели рублевые акции "Газпрома" (-2,3%, до 230,16 рубля), "НОВАТЭКа" (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%).

Откат акций "Газпрома" в течение сессии превышал 5%, однако вечером бумаги отыграли часть падения на заявлениях глава компании Алексея Миллера о дивидендной политике, который подтвердил, что концерн будет ориентироваться на достижение размера выплат на уровне 50% прибыли по стандартам МСФО.

Подросли бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,6%), "Мосбиржи" (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9% и +3,1% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%).

Выручка АФК "Система" по итогам первого квартала 2019 года увеличилась на 10,4% по отношению к аналогичному периоду 2018 года и составила 185,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель выручки оказался лучше консенсус-прогноза аналитиков: накануне опрошенные "Интерфаксом" эксперты прогнозировали, что выручка АФК вырастет до 183,8 млрд рублей.

Индексы в США накануне снизились во главе с Nasdaq (-1,6%) на слухах о готовящихся антимонопольных расследованиях в отношении крупнейших высокотехнологичных компаний США.

Президент США Дональд Трамп сообщил на прошлой неделе о введении с 10 июня пошлины в размере 5% на все товары, поступающие из Мексики. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

Также Трамп поручил с 5 июня исключить Индию из списка стран, имеющих торговые льготы. "Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ на свои рынки. Вследствие этого уместно прекратить присутствие Индии в списке развивающихся стран-бенефициаров", - говорится в распоряжении президента.

В связи с усилением напряженности в торговых отношениях США с другими странами эксперты крупнейшего банка Уолл-стрит JPMorgan Chase понизили свои прогнозы доходности американских государственных облигаций и дали прогноз, согласно которому экономика Соединенных Штатов во втором квартале текущего года увеличится на 1%, в третьем - на 1,5%.

Во вторник в Азии также сохранилась негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,01%, китайский Shanghai Composite потерял 1%), однако корректируется Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,4-1,5%) и отскочила вверх Америка (индекс S&P 500 растет на 1,7%).

Нефть днем во вторник оставалась под давлением продавцов, однако вечером "быки" развернули цены вверх. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,69 за баррель (+0,7% и -1,2% накануне), июльская цена WTI - $53,43 за баррель (+0,3% и -0,5% в понедельник).

Накануне аналитики JPMorgan Chase отметили, что риск начала рецессии в США во втором полугодии 2019 года увеличился до 40% с 25% месяц назад из-за внешнеторговых конфликтов с Китаем и Мексикой.

Накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что волатильность нефтяных котировок не является оправданной, и что нефтепроизводители, скорее всего, продолжат принимать меры для предотвращения избытка топлива на рынке до конца 2019 года.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, отечественный рынок акций оказался сильно перегретым за последний месяц, пока на внешних площадках царил пессимизм. Соответственно, наступление фазы фиксации прибыли стало лишь вопросом времени. Бумаги "Газпрома" и Сбербанка оказались самыми слабыми на торгах во вторник. Индексный провайдер MSCI также объявил об очередном снижении доли "Газпрома" в индексе Russia 10/40 из-за опережающего роста бумаг. Приоритеты покупателей сосредоточились в защитных бумагах электроэнергетики, где более значимым является объем дивидендных выплат. Бумаги АФК "Система" подросли на фоне финансовой отчетности: прибыль по МСФО в первом квартале составила 15,7 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 215 млн рублей годом ранее.

В США уже допускают вероятность того, что ФРС может снизить ставку 3-4 раза до конца 2020 года, что означает рост разрыва доходностей между американскими и российскими долговыми обязательствами. Соответственно, даже снижение цены нефти пока на отечественном рынке воспринимают лишь в качестве будущего сокращения объемов валютных покупок в рамках бюджетного правила.

Визит президента США Дональда Трампа в Лондон проходит на фоне весьма высокого недовольства англичан. Во вторник ожидаются массовые демонстрации протеста. Европейские индексы начинали день в минусе, но затем ситуация выправилась.

Минэнерго РФ, Минэкономразвития и Минфин РФ поддерживают идею продления соглашения об ограничении добычи. Однако некоторые производственные менеджеры считают, что государство не является приоритетным акционером. В частности, глава "Роснефти" Игорь Сечин полагает, что РФ должна проводить добычу без ограничений. Если же соглашение ОПЕК+ будет продлено, то "Роснефть" будет требовать компенсаций от государства.

В США перспектива повышения вероятности снижения ставки ФРС может стать поводом как для краткосрочного отскока по распроданным акциям, так и причиной более долгосрочной тенденции, считает аналитик.

Эксперт Forex Club Дмитрий Лемаев также полагает, что внешние фондовые площадки во вторник выросли, воодушевившись возможностью снижения базовой учетной ставки ФРС США. В частности, глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что в условиях низкой инфляции снижение процентных ставок в США в ближайшее время может быть оправданным. К этому подталкивает растущая угроза для экономического роста, вызванная глобальной торговой напряженностью.

На фоне этих заявлений снижения базовой учетной ставки Федрезерва на ближайшем заседании 19 июня ожидают 15,8% инвесторов, большинство же (48,3%) прогнозируют снижение ставки в конце июля, оценил биржевой оператор CME Group. Фондовые индексы США на этом фоне во вторник растут, также поднимается Европа. Региональные рынки, кроме надежд на смягчение монетарной политики ФРС США, отыгрывали также снижение в апреле безработицы в еврозоне до минимальных с августа 2008 года 7,6% с мартовских 7,7%.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, российский фондовый рынок во вторник логично ушел в коррекцию, несмотря на позитивный внешний фон - в Европе и США индексы растут, также корректируется вверх нефть (Brent вплотную подошла к $62). В рамках торгов желание российских игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям в отдельных бумагах, показавших уверенный рост днем ранее, перевесило внешний позитив. В итоге российский индекс МосБиржи отступил в район 2700 пунктов, аутсайдерами при этом, как и лидерами днем ранее, стали "Газпром" (MOEX: GAZP) и Сбербанк, компанию им составил "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK). Лучше рынка торговались акции "ФСК ЕЭС" и "Россетей".

Рынок акций РФ скорректировался, однако общую картину это не изменило. Игрокам необходимо привыкнуть к новым уровням, и если на внешних площадках сохранится умеренный позитив, у рынка вновь появится шанс попытаться протестировать отметку 2750 пунктов по индексу МосБиржи. При этом ближайшей слабой поддержкой для рынка может выступить уровень 2640 пунктов. Основные поддержки располагаются на отметках 2590 и 2550 пунктов, считает аналитик.

По словам главного аналитика компании "БКС Премьер" Антона Покатовича, пока для российских рынков ситуация сказывается неплохо, а предпосылок для масштабных спадов не наблюдается. По всей видимости, толерантность к внешним рискам будет сохраняться на повышенных уровнях - главный риск на российские активы в виде санкций остается "на паузе". В новостном фоне появилась информация о слушаниях Сената США по санкционному пакету Deter Act. Наиболее примечательным является тот факт, что американские законодатели сейчас заняты рассмотрением не законопроекта "О защите выборов от угроз путем установления крайней черты", который также имеет название Deter Act и несоразмерно более жесткое содержание в сравнении с принятым во вторник законопроектом. На рассмотрение нижней палаты Конгресса отправился законопроект "О защите выборов от троллей недружественных режимов, о визовом контроле и возможных депортациях лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США 2016 года".

Такая форма рассматриваемых на данный момент санкций позволяет полагать, что разговоры о каких-либо "страшных" запретах в отношении российского госдолга или ограничений для российских госбанков, которые содержатся в жесткой версии законопроекта Deter Act, останутся вне информационного поля по России в обозримой перспективе. Пока Штаты сосредоточены на торговом конфликте, санкционное давление на РФ будет оставаться в режиме ожидания, что позволит сохраняться иностранному спросу на рублевые активы, считает Покатович.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-4,2%), ГДР "Ленты" (-3,3%), акции ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-3,2%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-2,9%).

Подросли бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+6,9%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+4,7%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (+3,9%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+3,8%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+3,2%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 70,439 млрд рублей (из них 25,108 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 16,603 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).