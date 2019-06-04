В ближайшие сессии пара USD/RUB останется в диапазоне 65 - 65,5 руб./долл. - Промсвязьбанк

"На валютной секции Московской биржи во вторник российский рубль смог укрепиться по отношению к основными мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро отступили на 0,3%, торгуясь в районе 65,2 и 73,2 рубля соответственно. Отметим, что российская валюта, несмотря на уход поддержки со стороны налогового периода и существенное снижение цен на нефть в последние недели, продолжает чувствовать себя достаточно уверенно. При этом в рамках сегодняшней сессии не наблюдается единой динамики в валютах развивающихся рынков, рост которых мог бы трактоваться в пользу рубля. В результате пара USD/RUB удерживает позиции в диапазоне 65 - 65,5 рубля. Пока можно говорить о том, что "медведи" в долларе смогли удержать отметку 65,5 рубля, пробой которой мог бы привести к срабатыванию "стопов" по коротким позициям в американской валюте, что могло бы поспособствовать ее росту. В ближайшие сессии, на наш взгляд, доллар может сохранить позиции в сложившемся коридоре", - комментирует ситуацию на валютном рынке главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

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