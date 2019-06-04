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04 июня 2019 года 18:50
Основные поддержки рынка акций располагаются на отметках 2590 и 2550 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
"Во вторник, после бурного роста днем ранее, российский фондовый рынок логично ушел в коррекцию, несмотря на позитивный внешний фон. Так, покупки могла поддержать динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 1,4%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,4% и 1,1% соответственно. Плюс к этому наметилось восстановление на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вплотную подошел к 62 долларам. Несмотря на это к 18.00 индекс МосБиржи потерял 1,2%, отступив в район 2700 пунктов. Аутсайдерами торгов, как и лидерами днем ранее, стали Газпром и Сбербанк, упавшие на 4,6% и 1,5% соответственно. Компанию им составил Новатэк, потерявший 2,2%. Лучше рынка торговались ФСК ЕЭС и Россети, рост которых превысил 1,5%. В рамках сегодняшней сессии желание игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям в отдельных бумагах, показавших уверенный рост днем ранее, перевесило внешний позитив. В результате рынок скорректировался, однако общую картину это не изменило. Игрокам необходимо привыкнуть к новым уровням, и, в случае если на внешних площадках сохранится умеренный позитив, у рынка вновь появится шанс попытаться протестировать отметку 2750 пунктов. При этом ближайшей слабой поддержкой для рынка может выступить уровень 2640 пунктов. Основные поддержки располагаются на отметках 2590 и 2550 пунктов", - комментирует ситуацию на фондовом рынке главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Система АФК
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