Рынок рублевого долга демонстрирует высокую степень сопротивления негативным факторам - Промсвязьбанк

"В начале недели рынок рублевого долга продемонстрировал высокую степень сопротивления негативным факторам - при падении цен на нефть до 60 долл./барр. кривая ОФЗ поднялась на скромные 1-2 б.п., - отмечает эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. - При этом уже во вторник на стабилизации внешнего фона доходности 10-летних бумаг обновляют минимумы с начала года, снижаясь на 6 б.п. - до 7,86% годовых. Минфин при этом продолжает реализовывать свою стратегию в части размещения ОФЗ - предлагает менее популярные новые выпуски при сокращении премий и, соответственно, объемов размещений, что способствует более активному снижению кривой госбумаг. Так, для заполнения "пробела" на кривой министерство предложит завтра новый 6,5-летний выпуск ОФЗ 26229. Примечательно, что Минфин возвращает лимит размещения - по новой бумаге он составит завтра 20 млрд руб. Ожидаем, что доходность выпуска на аукционе составит порядка 7,75%-7,80% годовых. При этом, основной спрос, скорее всего, будет сосредоточен в 5-летнем выпуске 26227, который размещается без лимита (остаток объема для размещения - порядка 100 млрд руб.). При этом доходность выпуска уже ушла ниже текущего уровня ключевой ставки - до 7,67% годовых, что уже выглядит не столь интересно по сравнению с более длинными бумагами, пока еще сохраняющими положительные спрэды к ставке ЦБ. В целом, в отсутствии внешних шоков ожидаем сохранения тренда по снижению доходностей ОФЗ на росте ожиданий снижения ставки 14 июня".