Рубль развернулся вверх и повышается к бивалютной корзине днем во вторник благодаря спросу на рублевые активы

Москва. 4 июня. Доллар ускорил снижение, евро развернулся вниз и дешевеет на "Московской бирже" во вторник днем, рубль перешел к росту к бивалютной корзине благодаря спросу на ОФЗ и положительной динамике валют emerging markets.

Курс доллара США составил 65,17 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17,0 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,34 руб./EUR1, подешевев на 12,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,98 копейки - до 68,85 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 июня на 39,33 копейки, до 65,1614 руб./$1, и увеличил курс евро на 20,59 копейки, до 73,4239 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине днем во вторник после утренней просадки. Спрос на рубль вызван подготовкой к аукционам Минфина РФ по размещению ОФЗ в среду и позитивной динамикой на вторичном рынке ОФЗ. Индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI демонстрирует к середине дня позитивную динамику впервые с прошлого четверга, повысившись на 0,13%, до 139,33 пункта.

Поддержку рублю также оказывает повышение ряда валют emerging markets и ослабление доллара США на глобальном рынке на сообщениях об увеличении вероятности смягчения денежно-кредитной политики позднее в этом году. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал в понедельник, что регулятор может в скором времени столкнуться с необходимостью понизить процентные ставки из-за низкой инфляции и угрозы, которую представляет торговый конфликт президента США Дональда Трампа с Китаем и другими странами для экономики. Позднее во вторник ожидаются выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла и главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, и участники торгов будут следить за их высказываниями на эту тему.

"Учитывая дальнейшее замедление глобального экономического роста, сдержанную инфляцию в США, неопределенность, связанную с торговой войной между США и Китаем, то, что рынок стал закладывать в котировки вероятность четырех снижений ставки ФРС до конца 2020 года, а также вчерашние комментарии Джеймса Балларда, мы полагаем, что американский регулятор, скорее всего, смягчит свою риторику. И хотя снижение ставки на заседании ФРС на следующей неделе исключено, регулятор может "заложить фундамент" для принятия такого решения в июле-сентябре, если ситуация продолжит ухудшаться. Все это позволяет ожидать, что сегодня доллар продолжит слабеть. В этой связи мы полагаем, что курс евро к доллару достигнет отметки $1,13, а рубль укрепится до менее 65 руб./$1 на фоне мягких комментариев представителей ФРС", - полагают аналитики Sberbank CIB.

По словам аналитика Нордеа банка Татьяны Евдокимовой, во второй половине дня влияние на российский валютный рынок может оказать выступление Пауэлла. "С учетом того, что первый фактор может сложиться не в пользу европейской валюты, по факту данной публикации рубль может отыграть часть утраченных накануне позиций в паре с евро. Выступление Пауэлла в случае наличия в нем намеков, аналогичных вчерашней риторике Балларда, вновь может укрепить позиции евро, нивелируя фактор низкой инфляции в еврозоне. Предстоящие завтра аукционы по размещению ОФЗ способны оказать поддержку рублю. Фактором риска остается пятничная публикация данных по рынку труда в США способная вернуть на рынки настроения risk-off", - отмечает Евдокимова.

Нефтяной рынок ускорил снижение в ходе торгов во вторник, котировки основных марок приближаются к минимальным отметкам за четыре месяца из-за опасений по поводу глобального спроса на топливо. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 1,13% - до $60,59 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,83% - до $52,81 за баррель.

Торговые конфликты между США и их основными партнерами, включая Китай и Мексику, вызывают тревогу среди экспертов. В частности, аналитики JPMorgan Chase повысили оценку вероятности рецессии в Соединенных Штатах во втором полугодии 2019 года до 40% с ожидавшихся месяц назад 25%.

Не смогли успокоить участников рынка даже заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что нефтедобывающие страны, скорее всего, продолжат принимать меры для предотвращения избытка топлива на рынке до конца 2019 года.

Банк России во вторник, 4 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,12 трлн рублей (при лимите 1,12 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 194,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,72% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 28 мая, банки разместили в ЦБ РФ 1,12 трлн рублей (при лимите 1,12 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 182,6 млрд рублей) в среднем по ставке также 7,72% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК повысились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,96% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 8,01% годовых, ставка на срок 1 месяц отступила на 1 б.п. - до 8,07% годовых. В то же время, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 8,24% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 8,33% годовых.