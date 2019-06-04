БКС добавил в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" акции Evraz и "Северстали", исключил "префы" "Сургутнефтегаза" и акции "АЛРОСА"

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"БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", включив в нее акции Evraz и "Северстали" (MOEX: CHMF) и убрав привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции), Evraz, Globaltrans, "Северсталь" и VEON.

"Мы включили в дивидендную корзину акции Evraz (доходность 13,5% на горизонте 12 месяцев) и "Северстали" (дивдоходность 12,8%) после повышения дивидендных ожиданий на 12 месяцев для сектора стали с учетом влияния роста цен на железную руду и сталь. В результате мы улучшили прогноз дивидендов Evraz на 43%, "Северстали" - на 27%", - говорится в отчете.

Как отмечает в обзоре Смольянинов, привилегированные акции "Сургутнефтегаза" были выведены из топ-5 в свете ожидаемого сокращения дивидендов в 4 раза в 2020 году. "Мы вывели из дивидендной корзины привилегированные акции "Сургутнефтегаза" после рекомендации компании выплатить 7,62 рубля на "преф" (экс-дивидендная дата - 19 июля). Хотя бумага остается лидером среди российских дивидендных имен по дивдоходности на ближайшие 12 месяцев, мы решили учесть ожидаемое резкое падение дивидендов с выплатой в 2020 году: по нашим оценкам, в июле следующего года держатели "префов" получат 1,96 рубля на бумагу (2,1 рубля по сценарию M2M: "market to market", т.е. на основе текущих рыночных цен - прим. ИФ), что соответствует доходности за 2020 год всего 4,8%. Мы отмечаем, что исторически в те годы, когда дивиденды "Сургутнефтегаза" на следующий год были существенно ниже, чем в текущем, "префы" компании демонстрировали динамику слабее рынка вокруг экс-дивидендной даты. Таким образом, мы заранее исключили привилегированные акции из списка, поскольку опасаемся повторения негативного тренда, если спотовый курс останется ниже 72 руб./$1", - пишет эксперт.

Бумаги "АЛРОСА" также выбыли из корзины, поскольку, как следует из материалов "БКС Глобал Маркетс", их дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев на уровне 12% ниже новых бумаг, при этом алмазодобывающая компания остается одним из фундаментальных фаворитов сектора для экспертов инвестбанка.