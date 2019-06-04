В краткосрочной перспективе валютный курс будет находиться в диапазоне 64,8-66,3 руб./долл. - БКС

Во вторник на российских рынках наблюдается умеренная коррекция после "Газпром-ралли" в понедельник. Тем временем курс рубля остается в диапазоне 65-65,5, не обращая внимания на подавленные нефтяные котировки, которые сейчас стоят ниже 61$, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"На наш взгляд, пока для российских рынков ситуация скалывается неплохо, а предпосылок для масштабных спадов не наблюдается, - отмечает эксперт. - По всей видимости толерантность к внешним рискам будет сохраняться на повышенных уровнях - главный риск на российские активы в виде санкций остается "на паузе". Сегодня в новостном фоне появляется информация о слушаниях Сената США по санкционному пакету Deter Act. Наиболее примечательным, по нашему мнению, является тот факт, что американские законодатели сейчас заняты рассмотрением не законопроекта "О защите выборов от угроз путем установления крайней черты", который также имеет название Deter Act и несоразмерно более жесткое содержание в сравнении с принятым сегодня законопроектом. Так, сейчас на рассмотрение к нижней палате Конгресса отправляется законопроект "О защите выборов от троллей недружественных режимов" о визовом контроле и возможных депортациях лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США 2016 года".

Также Антон Покатович считает, что такая форма рассматриваемых на данный момент санкций позволяет полагать, что разговоры о каких-либо "страшных" запретах в отношении российского госдолга или ограничений для российских госбанков, которые содержатся в жесткой версии законопроекта Deter Act, останутся вне информационного поля по РФ в обозримой перспективе.

"Пока Штаты сосредоточены на торговом конфликте, на наш взгляд, санкционное давление на РФ будет оставаться в режиме ожидания, что позволит сохранятся иностранному спросу на рублевые активы, тем самым поддерживая курс отечественной валюты. В результате сохраняем наш взгляд на рубль и считаем, что в краткосрочной перспективе курс валюты будет находиться в диапазоне 64,8-66,3", - заключает эксперт "БС Премьер".