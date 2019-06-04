Внешняя торговля становится политическим инструментом США - Julius Baer

"Со дня своего избрания в 2016 году президент США Дональд Трамп активно присутствует в заголовках новостей по поводу внешнеторговой политики Вашингтона. - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - При этом ему все еще удается шокировать рынки, как это случилось на прошлой неделе. Снижению индексов способствовали два фактора: новый раунд эскалации торговых споров с КНР и неожиданная угроза введения пошлин на мексиканский импорт. Последнее стало негативным сюрпризом для рынков, которые ожидали новое торговое соглашение Вашингтона со своими соседями на севере и на юге".

Внешнеторговый спор США с Китаем перешел от пошлин к введению торговых запретов. В то время как Вашингтон запрещает своим компаниям работать с отдельными китайскими компаниями, власти КНР готовятся к введению ответных мер. Эксперт Julius Baer подчеркивает, что п ошлины являются негативом для мировой торговли, а запреты фактически угрожают разрывом глобальных цепочек поставок. Последние события на этом фронте убеждают нас во мнении, что Дональд Трамп использует торговые пошлины (и не только их) не столько для сокращения дисбаланса в двусторонней торговле, сколько для решения политических вопросов, включая сокращение потока нелегальных мигрантов из Мексики или поддержание/восстановление американского технологического превосходства.

"Для решения целого спектра политических задач одного экономического инструмента недостаточно. В текущей обстановке предсказать следующий шаг Белого дома и совокупный ущерб от него становится практически невозможно. Однако справедливо будет сказать, что аналитики все еще рассчитывают на достижение США и Китаем соглашения по внешней торговле на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Мы сохраняем позитивный взгляд на рынки, принимая во внимание прогноз сохранения мягкой денежно-кредитной политики и низкую вероятность рецессии. При этом мы не исключаем краткосрочные снижения индексов из-за сильного влияния политических факторов", - резюмирует Маркус Алленшпах.