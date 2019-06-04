Коррекция рынка акций вниз вместе с Газпромом утром оказалась неглубокой, ряд бумаг растет

Москва. 4 июня. Рынок акций РФ в начале торгов вторника скорректировался вниз во главе с перегретым "Газпромом", однако откат оказался неглубоким на фоне попыток общемировой коррекции; ряд blue chips вышел в плюс, и подрос индекс РТС на фоне укрепления рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2725,7 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1318,26 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,8%.

Доллар просел до 65,14 рубля (-0,2 рубля).

Подешевели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "Газпрома" (-0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Подросли бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2% и +0,5% "префы"), "Мосбиржи" (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%).

Выручка АФК "Система" по итогам I квартала 2019 года увеличилась на 10,4% по отношению к аналогичному периоду 2018 года и составила 185,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель выручки оказался лучше консенсус-прогноза аналитиков: накануне опрошенные "Интерфаксом" эксперты прогнозировали, что выручка АФК вырастет до 183,8 млрд рублей.

Индексы в США накануне снизились во главе с Nasdaq (-1,6%) на слухах о готовящихся антимонопольных расследованиях в отношении крупнейших высокотехнологичных компаний США.

Президент США Дональд Трамп сообщил на прошлой неделе о введении с 10 июня пошлины в размере 5% на все товары, поступающие из Мексики. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

Также Трамп поручил с 5 июня исключить Индию из списка стран, имеющих торговые льготы. "Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ на свои рынки. Вследствие этого уместно прекратить присутствие Индии в списке развивающихся стран-бенефициаров", - говорится в распоряжении президента.

В связи с усилением напряженности в торговых отношениях США с другими странами эксперты крупнейшего банка Уолл-стрит JPMorgan Chase понизили свои прогнозы доходности американских государственных облигаций и дали прогноз, согласно которому экономика Соединенных Штатов во втором квартале текущего года увеличится на 1%, в третьем - на 1,5%.

Во вторник в Азии также сохранилась негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,01%, китайский Shanghai Composite потерял 1%), в Европе динамика смешанная (FTSE просел на 0,1%, DAX растет на 0,2%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Нефть утром во вторник также отошла от минимумов; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $61,19 за баррель (-0,2% и -1,2% накануне), июльская цена WTI - $53,24 за баррель (-0,02% и -0,5% в понедельник).

Накануне аналитики JPMorgan Chase отметили, что риск начала рецессии в США во втором полугодии 2019 года увеличился до 40% с 25% месяц назад из-за внешнеторговых конфликтов с Китаем и Мексикой.

Вместе с тем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что волатильность нефтяных котировок не является оправданной и что нефтепроизводители, скорее всего, продолжат принимать меры для предотвращения избытка топлива на рынке до конца 2019 года.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, нефть остается под давлением. В Норвегии удалось избежать забастовки благодаря тому, что работники нефтяной отрасли приняли условия повышения оплаты труда. Все больше экономик указывают на замедление. Рост ВВП Южной Кореи в I квартале оказался отрицательным, составив -0,4%. Саудовская Аравия заявляет, что в ОПЕК+ появляется консенсус относительно необходимости продлить действие соглашения по ограничению добычи, чтобы продолжить балансировку рынка.

Внешний фон нельзя назвать однозначно негативным. Большинство рынков Азии снизились, но металлы уже дорожают, а в сырьевых валютах относительно спокойная динамика. Кроме того, доллар оказался под давлением против основных конкурентов из-за повышения вероятности снижения ставки ФРС. В этих условиях высокая доходность рубля будет защищать его от ослабления, хотя нефть может говорить об обратном. Схожая история с российским рынком акций - его доходность по сравнению с аналогами заметно выше, что и продолжает поддерживать интерес к бумагам, считает аналитик.

По словам аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций в начале недели вновь вырос и вновь без очевидных поводов. Акции "Газпрома" взлетели за счет "выноса" "шортистов", которые вполне обоснованно ранее открыли "короткие" позиции по сильно перекупленной бумаге.

Утром во вторник внешний фон начал улучшаться - подросли американские фьючерсы и пытается развернуться нефть. Рост рынка акций РФ в последние недели выглядит аномальным и не отражающим реальной картины затухающей российской экономики, рынок выглядит сильно перегретым, особенно в последние дни. Поэтому покупки делать не рекомендуется, за исключением "Магнита" и "Полюса", но и "шорты" открывать еще более опасно, что показывает пример с "Газпромом" (MOEX: GAZP).

Вызывает тревогу нефть, где повторяется сценарий конца прошлого года, когда основное время распродаж приходилось на время работы фондовых площадок в Америке. Это говорит о том, что крупные американские фонды своими распродажами спровоцировали падение сырья. Когда снижение остановится - неизвестно. Поддержкой для "черного золота" являются отметки в районе $60, $57 и $53 за баррель Brent, считает аналитик.

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, нефть при коррекции вверх наталкивается на продажи в районе $63 за баррель, откуда откатывается вновь и вновь (снижение фиксируется пятый день подряд).

Динамика рынка указывает на то, что игроки пока не готовы к покупкам фьючерсов, несмотря на привлекательные уровни, а значит, в сырьевом сегменте продолжают господствовать опасения снижения мирового спроса из-за торговых войн, которые за последнее время заметно обострились. Саудовская Аравия намекнула на продление сделки ОПЕК+, но вербальных интервенций надолго не хватило - во многом из-за сочетания рисков для мировой экономики и дальнейшего роста предложения со стороны сланцевых компаний США. Тем более что таких сигналов от саудитов недостаточно в свете намерения Москвы нарастить добычу во втором полугодии.

Во вторник Brent пытается восстановиться выше $61 за баррель, но эти попытки отскока, скорее всего, вновь привлекут желающих зафиксировать прибыль на более интересных уровнях, считает эксперт.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, на глобальных рынках растет убеждение в том, что Федрезерв США может перейти к мягкой монетарной политике уже в ближайшие месяцы и снизит ключевую ставку как минимум один раз, реагируя на замедление экономики и инфляции. В то же время сам регулятор пока не дает четких сигналов для действий в данном направлении, придерживаясь взвешенного подхода, хотя отдельные его представители намекают на снижение, которое выглядит логичным на фоне падения доходностей на долговом рынке (10-летние Treasuries опустились ниже 2,1% - минимума с сентября 2017г) и общим "risk-off" - подтверждается ростом цен на золото, нацелившихся на максимумы текущего года ($1350 за унцию).

Российский рынок акций пока продолжает избегать влияния негативного внешнего фона и реагирует на корпоративные события в ключевых "фишках". Индекс МосБиржи на бумагах "Газпрома" приблизился к целевому уровню 2750 пунктов, который сохраняется актуальным. Потенциал для роста рынка остается благодаря наступлению дивидендного сезона: остается ряд бумаг, в том числе из внутренних секторов, которые еще не реализовали свой потенциал и могут это сделать после отсечек в ключевых именах. Что касается "Газпрома", то на данный момент акции росли на новостях о дивидендной политике и слухах о перестановках в менеджменте, с фундаментальной точки зрения бумага лишена факторов роста и выглядит перегретой.

Во вторник индекс МосБиржи попытается обжиться на уровне выше 2700 пунктов, однако при резком ухудшении внешнего фона и негативных внутренних событиях может уйти ниже - в район 2650 пунктов, полагает Антонов.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев, недавнее ралли "Газпрома" было связано со слухами о возможном уходе главы концерна Алексея Миллера в отставку, которые впоследствии не были подтверждены. Как известно, в феврале в отставку ушли два заместителя Миллера из-за скандала с воровством газа в Дагестане. За май акции "Газпрома" подорожали более чем на 30% на сообщениях о двукратном увеличении дивидендов.

После закрытия российского рынка накануне настроения инвесторов на зарубежных площадках улучшились, что в случае отсутствия негативных новостей с торгового фронта в ближайшее время способно обусловить сохранение благоприятной динамики отечественных индексов. Однако высокие уровни и нестабильность международной обстановки говорят о наличии рисков довольно агрессивной фиксации прибыли. Одним из факторов, подрывающих негатив, может послужить ситуация на нефтяном рынке, где попытки роста приводят к очередной волне распродаж, полагает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+5,9%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (+3,3%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+2,8%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-5,1%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,074 млрд рублей (из них 4,934 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 3,563 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).