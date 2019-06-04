Риски для рубля возрастают - "Нордеа Банк"

Несмотря на непростой внешний фон, рубль смотрится, по мнению аналитика "Нордеа Банка" Татьяны Евдокимовой, крайне устойчиво. Однако эксперт в своем новом подкасте указывает на риски, возрастающие в краткосрочной перспективе: "Опыт декабря 2018 г. продемонстрировал, как долго рубль может игнорировать негативную динамику в нефти и затем быстро ее отыграть, когда нефть опускается ниже психологически важного уровня 60 долларов за баррель. Так как в данное время эта отметка близка, мы считаем, что риски для российской валюты в этой связи возрастают".

При этом эксперт банка отметила также, что спекулятивные позиции в рубле остаются вблизи максимальных исторических значений по количеству длинных позиций. Это говорит о том, что в случае резкого ухудшения настроений у большинства игроков может возникнуть желание продать российскую валюту.

"В итоге подчеркнем, что, с учетом перечисленных факторов и сложного внешнего фона, рубль в ближайшее время может догнать прочие рисковые активы, демонстрируя негативную динамику", - заключает аналитик банка.