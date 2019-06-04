Диапазон 64,5-65,5 руб./$ пока остается актуальным - Банк "Санкт-Петербург"

"На фоне снижения доллара США рубль умеренно укрепляется вместе с другими валютами развивающихся стран. На наш взгляд, диапазон 64,5-65,5 руб./$ пока остается актуальным. Ожидаемое увеличение покупок валюты ЦБ РФ для Минфина в июне в условиях сезонного ослабления сальдо текущего счета платежного баланса является фактором в пользу повышенного давления на рубль. При этом в прошлом месяце данный фактор не реализовался, в том числе благодаря высоким ценам на нефть и спросу на российские активы. При ухудшении внешних условий увеличение объема покупок может стать более значимым фактором для курса рубля", - полагают аналитики Банка "Санкт-Петербург".