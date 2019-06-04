Инвесторы покупают рубль - FxPro

"EUR/RUB сегодня в начале торгового дня перескочила отметку 73,50, которая служила верхней границей торгового диапазона с марта. Теперь нельзя исключать, что для пары открыта дорога к 75 рублей за евро. При этом USD/RUB начала торги вторника на уровне 65,35 после вчерашнего снижения под 65,50. Это могло бы стать поворотным моментом и очередной победой покупателей рубля, сохранив курс в торговом диапазоне, который преобладает с марта. Однако ослабление российской валюты в паре с евро заставляет рассматривать отступление USD/RUB лишь как локальный эпизод коррекции при общей тенденции на снижение. В итоге ослабление курса доллара на глобальном валютном рынке оказалось для российских инвесторов более весомым фактором, нежели заметное давление на нефть", - комментируют ситуацию в FxPro.