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Главная / Мнения аналитиков / Рубль приостановил падение к доллару, но выглядит слабее валют EM в целом - БКС
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04 июня 2019 года 10:47
Рубль приостановил падение к доллару, но выглядит слабее валют EM в целом - БКС
Доллар продолжает стремительно снижаться к большинству мировых валют. Основное падение происходит в парах с защитными валютами, указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Рубль на этом фоне прервал падение к "американцу", однако выглядел вчера слабее, чем группа EM в целом. Динамика российской валюты соответствовала наиболее слабым представителям лагеря развивающихся валют: турецкой лире, китайскому юаню и аргентинскому песо. Наибольшее падение по-прежнему демонстрирует мексиканский песо, который не может оправиться после новости о введении тарифов. "Слабость рубля преимущественно объясняется резким обвалом нефтяных котировок, - считает эксперт. - Кроме того, фактор поддержки налогового периода остался позади, а спрос на ОФЗ сейчас не такой сильный из-за бегства из рисковых активов в мире в целом. От более сильного снижения рубль удерживает локальный дефицит валюты, связанный с периодом усреднения и сохраняющимся спросом со стороны портфельных инвесторов. Пара USD/RUB вчера вновь не сумела пройти локальное сопротивление на отметке 65,5. Сегодня мы, вероятно, будем наблюдать консолидацию около этого уровня. Обвал на рынке нефти выглядит чрезмерным. Поэтому, в случае отсутствия новых шоков на мировых рынках, рубль вряд ли уйдет в район 67".
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04 июня 2019 года 19:41
Москва. 4 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря общемировому увеличению спроса на риск на сигналах будущего смягчения монетарной политики ФРС США. читать дальше
.04 июня 2019 года 19:39
Москва. 4 июня. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после ралли, индексы МосБиржи и РТС просели к круглым уровням 2700 и 1300 пунктов соответственно во главе с перегретыми ранее бумагами "Газпрома", при этом внешние фондовые площадки и нефть к вечеру вторника подавали позитивные сигналы. читать дальше
.04 июня 2019 года 19:05
Москва. 4 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли, отыгрыв наблюдающееся в последнее время активное снижение процентных ставок американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов 4 июня сузились за счет наметившейся отрицательной коррекции котировок US Treasuries. читать дальше
.04 июня 2019 года 19:01
"На валютной секции Московской биржи во вторник российский рубль смог укрепиться по отношению к основными мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро отступили на 0,3%, торгуясь в районе 65,2 и 73,2 рубля соответственно. Отметим, что российская валюта, несмотря на уход... читать дальше
.04 июня 2019 года 18:50
Основные поддержки рынка акций располагаются на отметках 2590 и 2550 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
"Во вторник, после бурного роста днем ранее, российский фондовый рынок логично ушел в коррекцию, несмотря на позитивный внешний фон. Так, покупки могла поддержать динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 1,4%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500... читать дальше
.04 июня 2019 года 18:22
Рынок рублевого долга демонстрирует высокую степень сопротивления негативным факторам - Промсвязьбанк
"В начале недели рынок рублевого долга продемонстрировал высокую степень сопротивления негативным факторам - при падении цен на нефть до 60 долл./барр. кривая ОФЗ поднялась на скромные 1-2 б.п., - отмечает эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. - При этом уже во вторник на стабилизации внешнего... читать дальше
.04 июня 2019 года 17:20
"Торговые споры набирают обороты, и редкоземельные металлы вновь оказываются во внимании рынков, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Это сырье имеет ключевое значение для разных технологий, и само его название,... читать дальше
.04 июня 2019 года 16:55
"Рубль чувствовал себя "уютнее" рынка акций. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3940 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,96%, недельная - до 8,01%, а месячная - до 8,07%. Фактором поддержки рубля остаются аукционы ОФЗ, которые на фоне падения доходностей по... читать дальше
.04 июня 2019 года 16:35
течественный рынок акций оказался сильно перегретым за последний месяц, пока на внешних площадках царил пессимизм. Соответственно, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, наступление фазы фиксации прибыли стало лишь вопросом времени. Бумаги "Газпрома" и Сбербанка оказались... читать дальше
.04 июня 2019 года 16:12
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии умеренно снизились вслед за коррекцией ряда "голубых фишек". На данный момент падение не представляет серьезной опасности для краткосрочных "быков", хотя коррекционный потенциал у российских индексов сохраняется (2675 пунктов для индикатора... читать дальше
.04 июня 2019 года 15:48
БКС добавил в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" акции Evraz и "Северстали", исключил "префы" "Сургутнефтегаза" и акции "АЛРОСА"
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", включив в нее акции Evraz и "Северстали" (MOEX: CHMF) и убрав привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), сообщается в обзоре главного стратега... читать дальше
.04 июня 2019 года 15:46
Рубль развернулся вверх и повышается к бивалютной корзине днем во вторник благодаря спросу на рублевые активы
Москва. 4 июня. Доллар ускорил снижение, евро развернулся вниз и дешевеет на "Московской бирже" во вторник днем, рубль перешел к росту к бивалютной корзине благодаря спросу на ОФЗ и положительной динамике валют emerging markets. читать дальше
.04 июня 2019 года 15:33
Курс евро/доллар установился в пределах 1,1239-1,1276. Курс фунт/доллар вырос на 50 пунктов - до уровня 1,2692. Курс доллар/иена совершает колебания вблизи отметки 108. Курс доллара после незначительной коррекции продолжает оставаться под давлением. Негативное влияние на курс доллара оказывают... читать дальше
.04 июня 2019 года 15:15
БКС добавил в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" акции Evraz и "Северстали", исключил "префы" "Сургутнефтегаза" и акции "АЛРОСА"
БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", включив в нее акции Evraz и "Северстали" (MOEX: CHMF) и убрав привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава... читать дальше
.04 июня 2019 года 15:00
Продолжающаяся эскалация торговых споров между США и Китаем, а также угрозы введения Вашингтоном пошлин против мексиканского импорта привели к росту опасений относительно циклического спада в американской экономике, указывает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. Все больше инвесторов... читать дальше
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