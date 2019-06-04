Рубль приостановил падение к доллару, но выглядит слабее валют EM в целом - БКС

Доллар продолжает стремительно снижаться к большинству мировых валют. Основное падение происходит в парах с защитными валютами, указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Рубль на этом фоне прервал падение к "американцу", однако выглядел вчера слабее, чем группа EM в целом. Динамика российской валюты соответствовала наиболее слабым представителям лагеря развивающихся валют: турецкой лире, китайскому юаню и аргентинскому песо. Наибольшее падение по-прежнему демонстрирует мексиканский песо, который не может оправиться после новости о введении тарифов.

"Слабость рубля преимущественно объясняется резким обвалом нефтяных котировок, - считает эксперт. - Кроме того, фактор поддержки налогового периода остался позади, а спрос на ОФЗ сейчас не такой сильный из-за бегства из рисковых активов в мире в целом. От более сильного снижения рубль удерживает локальный дефицит валюты, связанный с периодом усреднения и сохраняющимся спросом со стороны портфельных инвесторов. Пара USD/RUB вчера вновь не сумела пройти локальное сопротивление на отметке 65,5. Сегодня мы, вероятно, будем наблюдать консолидацию около этого уровня. Обвал на рынке нефти выглядит чрезмерным. Поэтому, в случае отсутствия новых шоков на мировых рынках, рубль вряд ли уйдет в район 67".