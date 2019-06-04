Рубль дешевеет к бивалютной корзине на старте торгов вторника, отыгрывая опережающее снижение в паре с евро

Москва. 4 июня. Доллар слегка снижается, евро умеренно растет на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения в паре с евро.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,3-65,35 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,32 руб./$1 (-2,0 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,59 руб./EUR1 (+12,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 4,4 копейки к уровню закрытия понедельника, до 69,04 рубля.

Доллар при этом оказался на 23,47 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 37,2 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных парах на старте торгов следом за возобновлением снижения доллара, в том числе, в паре с евро на глобальном рынке. Участники рынка опасаются, что торговые конфликты замедлят рост ВВП США и вынудят ФРС снизить базовую процентную ставку.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал в понедельник, что регулятор может в скором времени столкнуться с необходимостью понизить процентные ставки из-за низкой инфляции и угрозы, которую представляет торговый конфликт президента США Дональда Трампа с Китаем и другими странами для экономики.

Трамп сообщил на прошлой неделе о введении с 10 июня пошлины в размере 5% на все товары, поступающие из Мексики. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

Кроме того, Трамп поручил с 5 июня исключить Индию из списка стран, имеющих торговые льготы. "Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ на свои рынки. Вследствие этого уместно прекратить присутствие Индии в списке развивающихся стран-бенефициаров", - говорится в распоряжении президента.

Тем временем Китай в минувшие выходные опубликовал документ, в котором обвинил Вашингтон в провале торговых переговоров между двумя странами. Пекин не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам", говорится в документе.

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник на опасениях резкого замедления роста мировой экономики. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,47% - до $60,99 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,36% - до $53,06 за баррель.

Накануне аналитики JPMorgan Chase отметили, что риск начала рецессии в США во втором полугодии 2019 года увеличился до 40% с 25% месяц назад из-за внешнеторговых конфликтов с Китаем и Мексикой. Вместе с тем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что волатильность нефтяных котировок не является оправданной и что нефтепроизводители, скорее всего, продолжат принимать меры для предотвращения избытка топлива на рынке до конца 2019 года.