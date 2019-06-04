По итогам заседания ЦБ 14 июня доходности 10-летних ОФЗ будут ниже текущих уровней – порядка 7,8% годовых - Промсвязьбанк

"Российский рынок оказался практически невосприимчив к внешнему негативу и падению цен на нефть к 61 долл./барр. – рубль смог устоять на достигнутых уровнях, а кривая ОФЗ поднялась на скромные 1-2 б.п. -– доходность 5-летних бумаг выросла на 2 б.п. – до 7,64% годовых, 10-летних – на 1 б.п. – до 7,92% годовых, - констатирует эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. - Глобально спрос на ЕМ поддерживается ростом ожидания смягчения политики ФРС. Локально спрос на ОФЗ продолжают формировать нерезиденты – по оперативным данным ЦБ, на конец мая доля нерезидентов достигла 29,4%, в результате чего их объем вложений в ОФЗ превысил максимум апреля 2018 года (2,35 трлн. руб.). достигнув 2,48 трлн. руб. Учитывая силу российского рынка, любое улучшение внешнего фона будет сопровождаться дальнейшими покупками ОФЗ – ожидаем, что по итогам заседания ЦБ 14 июня доходности 10-летки ОФЗ будут ниже текущих уровней – порядка 7,8% годовых".

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