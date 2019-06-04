Рубль пока слабо реагирует на макроэкономическую статистику - "Открытие Брокер"

"Рубль по большей части игнорировал слабость нефти, что может быть связано с интересом нерезидентов к российским акциям. "Газпром" остаётся одной из лучших историй по дивидендам и ожиданиям роста капитализации в среднесрочной перспективе. Кроме того, валюты сырьевых стран демонстрировали существенное укрепление против доллара США от 0,5% в CAD до 0,8% в NZD. Минфин продолжает рассчитывать на повышенный спрос инвесторов на ОФЗ. С 5 июня инвесторам будут доступны ОФЗ-ПД новых выпусков 26229 с погашением 12 ноября 2026 года в объёме 450 млрд рублей по номиналу и 26230 с погашением 16 марта 2039 года в объёме 300 млрд рублей по номиналу. Министр экономического развития М. Орешкин встречался с президентом и высказал предположение, что рост ВВП страны может превысить 1,3% по итогам текущего года. С другой стороны, текущие данные пока не способствуют столь оптимистичным ожиданиям. Индекс PMI в обрабатывающих отраслях РФ упал в мае до 49,8 п. с 51,8 п. в апреле. Впрочем, рубль пока слабо реагирует на макроэкономическую статистику, так как у него есть более мощные факторы в виде высокодоходных ОФЗ и привлекательных историй на рынке акций", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.