Технические отметки все еще сдерживают рубль от более существенного падения - ИК "Велес Капитал"

"Рубль в понедельник немного укрепился против доллара и ослаб к евро. Пара доллар/рубль отступила вниз от максимумов мая, расположенных в районе 65,60 руб., преодоление которых поставит следующей целью роста отметку 66 руб. Пара евро/рубль стремилась к максимуму мая, в район 73,66 руб., недалеко от которого завершила торги. На данный момент технические отметки все еще сдерживают рубль от более существенного падения", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.