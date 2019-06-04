Утренние прогнозы: во вторник индекс МосБиржи попытается "обжиться" выше 2700 пунктов

Эксперты отмечают, что фактор "торговых войн" остается сдерживающим для "спроса на риск", однако благодаря корпоративным событиям в ключевых "фишках" рынок акций уверенно растет, более того, потенциал роста остается ввиду наступления дивидендного сезона.

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Торги понедельника на российском фондовом рынке продолжили преподносить сюрпризы инвесторам, и все же стоит отметить отсутствие каких-либо значимых фактических данных для столь бурного роста, что, на наш взгляд, несет определенные дополнительные элементы риска. Если же говорить о фундаментальных факторах, стоит отметить ухудшение ценового расклада для компаний отечественного нефтегазового сектора, обусловленное снижением цен на энергоносители на мировых площадках, и относительно уверенное положение российского рубля по отношению к основным мировым валютам. Мы по-прежнему ожидаем коррекцию в ряде "перегретых" бумаг, но не рекомендуем открывать спекулятивные позиции из-за возросшей волатильности отечественного рынка".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,2-0,3%, вблизи отметки 2725 пунктов. В качестве поддержек выступят уровни 2710, 2700 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2740, 2750 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее коррекционное отступление к отметкам 2710, 2700 пунктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов акциями возможно сохранение спроса - глобальные инвесторы, судя по динамике фондового индекса MSCI EM, уже считают продажи на развивающихся рынках избыточными. Вместе с тем фактор "торговых войн" остается сдерживающим для "спроса на риск", оставляя в силе сомнения в устойчивости роста на мировых рынках акций".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня с утра внешний фон положительный: подрастают американские фьючерсы, пытается развернуться нефть. Скорее всего, рынок акций откроется вблизи вчерашнего закрытия, но дальнейшая динамика в таких условия нашей оторванности от внешнего мира не поддается прогнозу и будет зависеть исключительно от притока денег на наш рынок. Мы считаем рост последних недель аномальным и не отражающим реальной картины затухающей российской экономики, а сам рынок сильно перегретым, особенно в последние дни. Поэтому покупки делать не советуем, за исключением, пожалуй, "Магнита" и "Полюса". Однако "шорты" открывать пока еще более опасно, что показывает вчерашний пример с "Газпромом"".

"Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Российский рынок пока продолжает избегать влияния негативного внешнего фона и реагирует на корпоративные события в ключевых "фишках". Так, вчера индекс МосБиржи к новым историческим максимумам вытянул "Газпром", тем самым приблизившись к нашему целевому по индексу МосБиржи уровню - 2750 пунктов, который мы сохраняем актуальным. По нашему мнению, потенциал для роста рынка остается ввиду наступления дивидендного сезона: мы видим ряд бумаг, в том числе из внутренних секторов, которые еще не реализовали свой потенциал и могут это сделать после отсечек в ключевых бумагах. Что же касается "Газпрома", то на данный момент акции росли на новостях о дивидендной политике и слухах о перестановках в менеджменте, с фундаментальной точки зрения, бумага лишена факторов роста и выглядит перегретой. Сегодня, по нашему мнению, индекс МосБиржи попытается "обжиться" на уровне выше 2700 пунктов, однако при резком ухудшении внешнего фона и негативных внутренних событиях может уйти ниже - в район 2650 пунктов".