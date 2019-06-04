Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут снизиться на фоне негативной внешней конъюнктуры

Москва. 4 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут снизиться под давлением негативной динамики мировых рынков капитала, в том числе заметного падения нефтяных цен, полагают аналитики.

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average практически не изменился по итогам торгов в понедельник, Standard & Poor's 500 слабо снизился, а Nasdaq Composite резко упал на слухах о готовящихся антимонопольных расследованиях в отношении крупнейших высокотехнологичных компаний США. Кроме того, участники рынка следили за развитием событий в мировой торговле. Президент США Дональд Трамп сообщил на прошлой неделе о введении с 10 июня пошлины в размере 5% на все товары, поступающие из Мексики. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

Также Трамп поручил с 5 июня исключить Индию из списка стран, имеющих торговые льготы. "Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ на свои рынки. Вследствие этого уместно прекратить присутствие Индии в списке развивающихся стран-бенефициаров", - говорится в распоряжении президента. В связи с усилением напряженности в торговых отношениях США с другими странами эксперты крупнейшего банка Уолл-стрит JPMorgan Chase понизили свои прогнозы доходности американских государственных облигаций и дали прогноз, согласно которому экономика Соединенных Штатов во втором квартале текущего года увеличится на 1%, в третьем - на 1,5%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются во вторник вслед за снижением индикаторов в США накануне, инвесторы следят за статданными и слухами о готовящихся антимонопольных проверках в отношении крупнейших высокотехнологичных компаний. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,1%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, Shenzhen Composite - 1,2%, гонконгский Hang Seng - 0,5%. Южнокорейский индикатор Kospi увеличился менее чем на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,25%. Индийский индекс BSE Sensex потерял 0,4%. Индонезийский рынок закрыт в связи с национальным праздником.

Как стало известно во вторник, австралийский центробанк снизил базовую процентную ставку впервые за три года. Ставка была понижена на 0,25 процентного пункта, до 1,25%, чтобы поддержать экономическую активность в Австралии на фоне глобальных торговых конфликтов и замедления роста экономики Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии. Тем временем объем розничных продаж в Австралии в апреле сократился на 0,1% по сравнению с мартом, хотя эксперты в среднем ожидали роста показателя на 0,2%. В марте продажи повысились на 0,3% к февралю.

Кроме того, во вторник власти Южной Кореи пересмотрели оценку роста ВВП в первом квартале в сторону снижения. По окончательным данным, экономика страны в январе-марте упала на 0,4% в поквартальном выражении, хотя ранее сообщалось о снижении на 1,3%. В годовом выражении ВВП увеличился на 1,7%, а не на 1,8%, как говорилось в предварительных данных. Инфляция в Южной Корее в мае составила всего 0,2% в помесячном выражении и 0,7% в годовом. Консенсус-прогноз для первого показателя составлял 0,4%, для второго - 0,8%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник на опасениях резкого замедления роста мировой экономики. Накануне аналитики JPMorgan Chase отметили, что риск начала рецессии в США во втором полугодии 2019 года увеличился до 40% с 25% месяц назад из-за внешнеторговых конфликтов с Китаем и Мексикой. Вместе с тем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что волатильность нефтяных котировок не является оправданной и что нефтепроизводители, скорее всего, продолжат принимать меры для предотвращения избытка топлива на рынке до конца 2019 года.

На этом фоне августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,75% - до $60,82 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизилась на 1,15% и составляла на закрытие $61,28 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,54% - до $52,96 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на 0,47%, до $53,25 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций упала в понедельник в 1,7 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,011 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,73 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 июня снизился всего на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (1-3 июня) 0,01%, поднявшись до 602,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-19" (+0,54%), "Газпром БО-22" (+0,4%) и "РЖД-001P-02R" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-001Р-04" (-0,31%), "Роснефть-002Р-05" (-0,29%) и "Роснефть-001Р-02" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 7 млрд рублей в размере 8,75% годовых. Ставки 2-12 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны квартальные. Сбор заявок на бонды проходил 31 мая. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен с первоначальных "не менее 6 млрд рублей" до 7 млрд рублей. Техническое размещение предварительно запланировано на 14 июня. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 30% от номинала гасятся в даты выплат 8-го и 10-го купонов, оставшиеся 40% - в дату погашения.

Спрос на трехлетние облигации ООО "Газпром Капитал" (SPV "Газпрома" (MOEX: GAZP)) серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей со стороны 46 инвесторов составил около 40 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 31 мая. Ставка купона была установлена на уровне 7,99% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,15% годовых. Техническое размещение запланировано на 6 июня.

ООО "РЕСО-Лизинг" 6 июня проведет сбор заявок инвесторов на двухлетние облигации серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона ООО "РЕСО-Лизинг" серии БО-П-04 установлен на уровне 9,35-9,55% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,57-9,78% годовых. Техническое размещение предварительно запланировано на 11 июня. Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей.

Сбербанк (MOEX: SBER) России 11 июня начнет размещение инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-100R объемом 1 млрд рублей. Выпуск гасится в декабре 2022 года. У выпуска предполагается один купонный период. Ставка купона установлена в размере 1,35%. Кроме того, по выпуску выплачивается дополнительный доход. Размер дополнительного дохода зависит от значения 3-месячной ставки LIBOR и динамической корзины, в которую входят паи, торгующиеся на NYSE Arca и привязанные к S&P 500, золоту и другим фондовым активам. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" установило ставки 17-18-го купонов облигаций 2-3-й серий в размере 8,5% годовых. Эмитент разместил 10-летние облигации общим объемом 8 млрд рублей в июне 2011 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 11,3% годовых. По бондам 19 июня предстоит оферта.