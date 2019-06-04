Не рекомендуем открывать спекулятивные позиции из-за возросшей волатильности отечественного рынка акций - Инвестиционная палата

"Торги понедельника на российском фондовом рынке продолжили преподносить сюрпризы инвесторам, и все же стоит отметить отсутствие каких-либо значимых фактических данных для столь бурного роста, что, на наш взгляд, несет определенные дополнительные элементы риска. Если же говорить о фундаментальных факторах, стоит отметить ухудшение ценового расклада для компаний отечественного нефтегазового сектора, обусловленное снижением цен на энергоносители на мировых площадках, и относительно уверенное положение российского рубля по отношению к основным мировым валютам. Мы по-прежнему ожидаем коррекцию в ряде "перегретых" бумаг, но не рекомендуем открывать спекулятивные позиции из-за возросшей волатильности отечественного рынка", - указывает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.