Nasdaq упал на 1,6%

Рынки акций США преимущественно снизились в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник.

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average практически не изменился по итогам торгов в понедельник, Standard & Poor's 500 слабо снизился, а Nasdaq Composite резко упал на слухах о готовящихся антимонопольных расследованиях в отношении крупнейших высокотехнологичных компаний США.

Кроме того, участники рынка следили за развитием событий в мировой торговле.

Президент США Дональд Трамп сообщил на прошлой неделе о введении с 10 июня пошлины в размере 5% на все товары, поступающие из Мексики. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

Также Трамп поручил с 5 июня исключить Индию из списка стран, имеющих торговые льготы. "Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ на свои рынки. Вследствие этого уместно прекратить присутствие Индии в списке развивающихся стран-бенефициаров", - говорится в распоряжении президента.

В связи с усилением напряженности в торговых отношениях США с другими странами эксперты крупнейшего банка Уолл-стрит JPMorgan Chase понизили свои прогнозы доходности американских государственных облигаций и дали прогноз, согласно которому экономика Соединенных Штатов во втором квартале текущего года увеличится на 1%, в третьем - на 1,5%.

Вместе с тем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае понизился до 52,1 пункта с 52,8 пункта месяцем ранее, сообщил накануне Институт управления поставками (ISM). Значение индекса стало минимальным с октября 2016 года.

Капитализация Alphabet Inc., материнской структуры Google, упала на 6,1% на слухах, что министерство юстиции США намерено провести проверку на предмет нарушения компанией антимонопольного законодательства.

В свою очередь Федеральная торговая комиссия (FTC) договорилась с Минюстом о том, что ей достанется ведущая роль в антимонопольном расследовании в отношении Facebook Inc, пишут СМИ. Цена бумаг Facebook уменьшилась на 7,5%.

Котировки акций FedEx снизились на 1,3%. По сообщению китайского госинформагентства "Синьхуа", Пекин планирует проверить деятельность американской компании экспресс-доставки на предмет нарушения ею "законных прав и интересов" клиентов в КНР. Таким образом, FedEx может стать жертвой торгового конфликта Вашингтона и Пекина вслед за китайской Huawei Technologies Co.

Бумаги американского страховщика Centene Corp. упали на 10% после того, как представители конкурирующей Humana Inc. опровергли слухи о планах по приобретению компании.

Акции Humana подорожали на 2,2%.

Стоимость бумаг энергетической компании El Paso Electric Co. подскочила на 14% на новости, что ее покупает инвестиционный фонд Infrastructure Investments Fund (IIF), принадлежащий банку JPMorgan Chase, за $4,3 млрд, с учетом долга компании.

Цена бумаг Fiat Chrysler в Нью-Йорке выросла на 1,6%. Компания отчиталась об увеличении продаж автомобилей в США в мае на 2%, хотя аналитики в среднем ожидали падения на 5,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 3 июня увеличился на 4,74 пункта (0,02%) и составил 24819,78 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 7,61 пункта (0,28%) - до 2744,45 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 120,13 пункта (1,61%) и составил 7333,02 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются во вторник вслед за снижением индикаторов в США накануне, инвесторы следят за статданными и слухами о готовящихся антимонопольных проверках в отношении крупнейших высокотехнологичных компаний.

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 0,2%, как и более широкий Topix.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, Shenzhen Composite - 1,2%, гонконгский Hang Seng - 0,5%.

Южнокорейский индикатор Kospi увеличился менее чем на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,25%. Индийский индекс BSE Sensex потерял 0,4%. Индонезийский рынок закрыт в связи с национальным праздником.

Как стало известно во вторник, австралийский центробанк снизил базовую процентную ставку впервые за три года. Ставка была понижена на 0,25 процентного пункта, до 1,25%, чтобы поддержать экономическую активность в Австралии на фоне глобальных торговых конфликтов и замедления роста экономики Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии.

Тем временем объем розничных продаж в Австралии в апреле сократился на 0,1% по сравнению с мартом, хотя эксперты в среднем ожидали роста показателя на 0,2%. В марте продажи повысились на 0,3% к февралю.

Кроме того, во вторник власти Южной Кореи пересмотрели оценку роста ВВП в первом квартале в сторону снижения. По окончательным данным, экономика страны в январе-марте упала на 0,4% в поквартальном выражении, хотя ранее сообщалось о снижении на 1,3%. В годовом выражении ВВП увеличился на 1,7%, а не на 1,8%, как говорилось в предварительных данных.

Инфляция в Южной Корее в мае составила всего 0,2% в помесячном выражении и 0,7% в годовом. Консенсус-прогноз для первого показателя составлял 0,4%, для второго - 0,8%.

Важным негативным фактором для рынка также стали сообщения СМИ о том, что власти и регуляторы США собираются провести расследование с целью выяснить, не нарушали ли крупнейшие высокотехнологичные компании антимонопольное законодательство.

На прошлой неделе The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что министерство юстиции США планирует начать проверку деятельности Alphabet, материнской структуры Google. В понедельник стало известно о планах Федеральной торговой комиссии (FTC) инициировать расследование в отношении Facebook и Amazon, тогда как Минюст может заняться проверкой Apple Inc.

Акции Alphabet в понедельник упали на 6,1% в Нью-Йорке, Amazon - на 4,6%, Apple - на 1%, Facebook - на 7,5%.

Бумаги японского оператора связи SoftBank дешевеют в ходе торгов во вторник на бирже в Токио на 3,1%, производителя видеоигр и электроники Nintendo - на 2,3%.

Цена акций поставщика оборудования для мобильных устройств AAC Technologies опускается на 1,1%, Sunny Optical - на 2,2%.

Капитализация оператора казино Sands China упала на 3,2%, интернет-гиганта Tencent - на 1,7%.

Котировки ценных бумаг южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics опускаются на 0,8%, тайваньской Taiwan Semiconductor - на 2,1%.

Вместе с тем цена бумаг австралийских добывающих компаний BHP, Rio Tinto и Beach Energy повышается на 1,5%, 1,6% и 1,7% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник на опасениях резкого замедления роста мировой экономики.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 МСК подешевели на $0,36 (0,59%) - до $60,92 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизилась на $0,71 (1,15%) и составляла на закрытие $61,28 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,18 (0,34%) - до $53,07 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,25 (0,47%), до $53,25 за баррель.

Накануне аналитики JPMorgan Chase отметили, что риск начала рецессии в США во втором полугодии 2019 года увеличился до 40% с 25% месяц назад из-за внешнеторговых конфликтов с Китаем и Мексикой.

Вместе с тем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что волатильность нефтяных котировок не является оправданной и что нефтепроизводители, скорее всего, продолжат принимать меры для предотвращения избытка топлива на рынке до конца 2019 года.

"Тот факт, что заявления аль-Фалиха не сумели предотвратить снижение котировок, говорит о том, что основное внимание трейдеров направлено на торговые отношения и американскую нефтедобычу", - говорит аналитик Rakuten Securities Сатору Ёсида.