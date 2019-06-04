Индекс МосБиржи попытается "обжиться" на уровне выше 2700 пунктов - Промсвязьбанк

"Российский рынок пока продолжает избегать влияния негативного внешнего фона и реагирует на корпоративные события в ключевых "фишках". Так, вчера индекс МосБиржи к новым историческим максимумам вытянул "Газпром", тем самым приблизившись к нашему целевому по индексу МосБиржи уровню - 2750 пунктов, который мы сохраняем актуальным. По нашему мнению, потенциал для роста рынка остается ввиду наступления дивидендного сезона: мы видим ряд бумаг, в том числе из внутренних секторов, которые еще не реализовали свой потенциал и могут это сделать после отсечек в ключевых бумагах. Что же касается "Газпрома", то на данный момент акции росли на новостях о дивидендной политике и слухах о перестановках в менеджменте, с фундаментальной точки зрения, бумага лишена факторов роста и выглядит перегретой. Сегодня, по нашему мнению, индекс МосБиржи попытается "обжиться" на уровне выше 2700 пунктов, однако при резком ухудшении внешнего фона и негативных внутренних событиях может уйти ниже - в район 2650 пунктов. Из корпоративных новостей сегодня выделим акции АФК "Система", которые должны продемонстрировать неплохие финансовые результаты за первый квартал", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Система АФК