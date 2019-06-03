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03 июня 2019 года 19:35

Рынок акций РФ начал лето с обновления максимума индекса МосБиржи на бумагах Газпрома и Сбербанка

Москва. 3 июня. Рынок акций РФ начал лето с обновления исторического максимума по индексу МосБиржи, который превысил рубеж 2700 пунктов на раллировавших бумагах "Газпрома" и Сбербанка, причем первые обновили пик и максимум объема торгов с 2008 года; внешние фондовые площадки также продемонстрировали умеренную коррекцию после падения из-за опасений замедления мировой экономики в свете торговой войны США с остальным миром.

По итогам торгов в понедельник индекс МосБиржи вырос до 2729,93 пункта (+2,4%), индекс РТС - до 1315,22 пункта (+2,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,2%.

Доллар просел до 65,4 рубля (-0,03 рубля).

Как отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА", утром по рынку прошли слухи, что на заседании правления "Газпрома" 4 июня глава концерна Алексей Миллер может объявить о своей отставке. Эти слухи могли спровоцировать лавинообразный рост спроса на акции, в результате чего произошло массовое принудительное закрытие "коротких" позиций - short squeeze. На этом фоне бумаги поднимались до 251,65 рубля (+17%) - максимум с августа 2008 года. С 14 мая, когда стало известно о планах "Газпрома" повысить дивиденды за 2018 год, акции концерна выросли на 54,4%.

Между тем днем "Интерфакс" сообщил со ссылкой на несколько источников в корпорации, что заседание правления "Газпрома" 4 июня будет посвящено рутинному вопросу подведения итогов зимы. Это заседание правления, куда приглашаются и руководители дочерних обществ, всегда проходит в конце мая. В этом году первоначально оно было назначено на 31 мая, а затем перенесено на 4 июня в связи с тем, что 30-31 мая руководство "Газпрома" было в Бонне на ежегодном собрании "Международного делового конгресса".

После этих известий взрывной рост акций "Газпрома" скорректировался, и к закрытию торгов бумаги стоили 235,51 рубля (+9,5%), при этом объем торгов превысил 51,074 млрд рублей - рекорд с января 2008 года.

По рыночной капитализации "Газпром" (MOEX: GAZP) вышел на первое место (5,575 трлн рублей), обогнав Сбербанк (+2,9% и +2,8% "префы"; капитализация - 5,391 трлн рублей).

Также во вторник выросли акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%).

Подешевели рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,2% и -2,6% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%).

Индексы в США в пятницу упали на 1,3-1,5% на фоне решения президента США Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем. С 10 июня Штаты вводят 5%-ную пошлину на все товары, поступающие из Мексики, при этом пошлина будет действовать до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в США, не остановится, сообщил Трамп.

В понедельник в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%), однако в Европе наметилась коррекция (DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,3-0,7%), слабо "плюсует" Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

В субботу в Китае вступили в силу повышенные пошлины на более чем 2,4 тыс. наименований товаров американского экспорта общей стоимостью $60 млрд в год. Пекин в выходные опубликовал документ, в котором обвинил Вашингтон в провале торговых переговоров между двумя странами. Пекин не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам", говорится в документе.

Кроме того, в понедельник стало известно о решении Трампа с 5 июня лишить Индию привилегий в торговых отношениях со Штатами в рамках Всеобщей системы преференций в пользу развивающихся стран (Generalized System of Preferences, GSP). В результате Индия лишится возможности беспошлинно экспортировать в США порядка 2 тыс. наименований товаров.

Программа GSP была создана более 40 лет назад - в 1976 году - с целью стимулирования экономического роста в emerging markets и позволяла развивающимся странам беспошлинно экспортировать определенные товары в США.

Нефть днем в понедельник корректировалась вверх, но к вечеру возобновила снижение. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,77 за баррель (-0,4% и -5,1% в пятницу), июльская цена WTI - $53,61 за баррель (+0,2% и -5,5% в пятницу).

Brent подешевела на 8,8% по итогам прошедшей недели, а ее падение в мае достигло 16,3%, став максимальным с ноября. Стоимость WTI за неделю снизилась на 6,1%, за месяц - на 11,4%.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю, что говорит о возможности увеличения активности в отрасли. Число установок по итогам недели увеличилось на 3 единицы - до 800 установок.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, бумаги "Газпрома" продолжили свое восхождение на переоценке перспектив дивидендной политики. Если компания выйдет на уровень выплат до 50% от прибыли по МСФО, то владельцы акций компании могут рассчитывать на ежегодное получение 25-30 рублей дивидендов с бумаги. Позитивную динамику индексам также обеспечили акции Сбербанка. Слабость бумаг En+ (MOEX: ENPL) и "РусАла" можно объяснить тем, что ожидания замедления глобальной экономики вряд ли обещают повышение спроса на алюминий. Активность была крайне высокой на фоне взрывного роста бумаг "Газпрома" и принудительного закрытия "коротких" позиций по ним.

На фоне всемирного пессимизма рубль показал относительную устойчивость. Страхи торговой войны продолжают определять динамику внешних рынков. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала уже до 2,12% годовых, а по аналогичным германским бондам продолжила углубляться в отрицательной зоне и составляла около -0,2%. Президент США Трамп начал в понедельник свой государственный визит в Великобританию, однако уже заранее он высказался в поддержку "развода" Лондона и Брюсселя, да еще посоветовал британцам не платить штрафные $50 млрд, если Евросоюз не согласится на условия Великобритании.

Провал котировок Brent более чем на $11 за две недели заставляет производителей выйти из режима молчания. Министр природных ресурсов и энергетики Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих заявил о том, что Саудовская Аравия и другие участники соглашения ОПЕК+ продолжат поддерживать нефть. Кроме того, в Норвегии может быть объявлена забастовка работников нефтедобывающей отрасли, что может сократить добычу почти на 10%. Соответственно, вербальные интервенции и новости из Норвегии позволили Brent остановить падение на отметке $60,56 и вернуться к росту.

Основной темой на рынке остается торговая война США. Китай обвиняет США в срыве торговых переговоров, как и в самой торговой войне. Мексика готовится к 5%-ным пошлинам на весь свой экспорт в США. Российский рынок в очередной раз был спасен "Газпромом", который подорожал в 1,5 раза за последний месяц, позволив индексу МосБиржи оказаться одним из самых доходных в мире в мае. Самое интересное в том, что акции "Газпрома" еще сложно назвать дорогими, если учитывать перспективу изменения дивидендной политики в течение 2-3 лет, считает Кочетков.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, эскалация торгового конфликта США с Китаем, Мексикой и теперь уже с Индией серьезно понизила ожидания инвесторов в отношении будущего глобальной экономики, вызвав бегство в защитные активы. Доходность американских казначейских облигаций резко снизилась, что отражает серьезную неуверенность глобальных инвесторов в том, что торговые противоречия будут разрешены в краткосрочной перспективе. Снижение нефтяных котировок также это подтверждает: участники торгов полагают, что в условиях действующих торговых войн мировой спрос на нефть вряд ли будет расти.

Российскому рынку акций поддержку, как и неделю назад, оказал рост котировок акций "Газпрома". Сильная квартальная отчетность концерна, а также заявления менеджмента на телефонной конференции о планируемом постепенном переходе на выплату 50% от чистой прибыли в виде дивидендов в среднесрочной перспективе вызвали новый виток роста акций. Более того, повышенный интерес глобальных инвесторов к компаниям сектора почти полностью нивелировал негатив от снижения цен на нефть на прошлой неделе.

Вероятнее всего, инвесторы предпочтут как минимум сдерживать покупки, а как максимум - продолжат фиксировать прибыль в наиболее рисковых активах до встречи глав США и Китая на саммите G20 в конце июня. Поэтому защитные активы останутся лучшей стратегией на ближайший месяц, считает аналитик.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Константин Карпов, последние несколько недель акции "Газпрома" росли на фоне рекомендации высоких дивидендов (менеджмент в середине мая неожиданно рекомендовал выплатить 16,6 руб. на акцию по итогам 2018 года, хотя ранее планировалось 10,4 руб.), что вызвало настоящий ажиотаж среди инвесторов, плюс ко всему котировки поддержал неплохой отчет концерна за первый квартал.

Сейчас некоторые инвестиционные дома стали пересматривать прогнозы по целевой цене акций "Газпрома", что может провоцировать ускорение роста. Кроме того, поддержку оказывают рекордные за 8 лет данные по добыче газа в мае. Вместе с тем акции вплотную приблизились к максимумам посткризисного восстановления 2011 года, и потенциал дальнейшего роста акций выглядит ограниченным.

Конъюнктура рынка газа в Европе сейчас остается сложной. Цены на хабе TTF в Нидерландах находятся на многомесячных минимумах. Такое положение дел снижает вероятность сохранения таких высоких дивидендов по итогам 2019 года и уж точно не говорит в пользу их повышения.

На более-менее понятные объемы китайские поставки выйдут лишь к концу 2020 года. То есть краткосрочных драйверов для продолжения стремительного роста бумаг "Газпрома" практически не остается, за исключением валютного фактора. Но для продолжения такой динамики нужно значительное ослабление рубля, ведь валютный долг "Газпрома" не даст значительно улучшить финансовые показатели при несущественном движении курса, считает Карпов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи на дневном графике расположен в зоне перекупленности, предупреждая о рисках коррекционного снижения, а долларовый индекс РТС пока не выглядит перекупленным ввиду слабости рубля. Ближайшей поддержкой для рублевого индекса выступает уровень 2675 пунктов, а для индекса РТС - 1295 пунктов.

На мировых фондовых и нефтяных площадках в понедельник наблюдались попытки восходящей коррекции, одной из причин которой могли стать заявления Китая и Мексики о готовности к переговорам с США. Трамп, однако, пока не смягчает свою позицию, что, впрочем, не затрагивает российский рынок, который продолжает ралли на корпоративных факторах. Закрывать "длинные" позиции на биржах РФ стоит в случае коррекционных признаков, иначе можно упустить очередную волну роста.

Нефтяные цены начинают июнь у новых многомесячных минимумов. Тем не менее, для игроков на повышение есть и положительные новости - цены Brent и WTI практически достигли целей среднесрочной коррекции (нижние полосы Боллинджера недельных графиков, район $60 и $51 соответственно), и, следовательно, снижение вскоре может остановиться. Преодоление указанных отметок, однако, будет говорить о рисках падения к минимумам прошлого года - в район $50 и $40 за баррель для Brent и WTI соответственно, полагает аналитик.

В июне состоится множество дивидендных отсечек, что будет сопровождаться соответствующим падением акций отдельных компаний, это спровоцирует дополнительную волатильность и будет давить на рынок. В мае индексы РФ и рубль показали удивительную устойчивость к внешнему негативу, но если пессимизм на зарубежных площадках сохранится, а внутренние драйверы роста будут утеряны, несложно предугадать фиксацию прибыли и в российских акциях. Фиксировать прибыль по российскому рынку стоит при преодолении указанных выше ключевых поддержек по основным индексам, а также в зависимости от отдельных корпоративных историй. Пока же основной тренд на биржах РФ остается восходящим, а рубль находится на грани перехода к более заметному снижению, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+4,6%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (+3,1%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,6%), акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+2,3%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+2,2%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-26%, до 1450 рублей), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-7%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-6,5%), ПАО "Пермская энергосбытовая компания" (MOEX: PMSB) (-6,5%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4,7%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 97,976 млрд рублей (из них 20,073 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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