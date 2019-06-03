Считаем акции Газпрома наиболее привлекательной инвестиционной идеей в секторе - Альфа-банк

"Сезон отчетности завершился и следующая большая тема на рынке – это дивидендные выплаты. На прошлой неделе Газпром представил сильные финансовые результаты за 1К19 по МСФО и провел телефонную конференцию, в ходе которой менеджмент подтвердил свое намерение придерживаться устойчивого коэффициента дивидендных выплат на уровне 27% чистой прибыли по МСФО и указал на возможность выхода на уровень 50% чистой прибыли по МСФО в ближайшие два-три года. Менеджмент озвучил также свое намерение продолжать демонстрировать позитивный СДП в ближайшие кварталы. Мы считаем, что слабая прогнозируемость дивидендов в среднесрочной перспективе ослабляет риски, связанные с инвестиционной привлекательности GAZP, несмотря на высокую вероятность того, что доход на акцию в 2019 г. и далее будет ниже. К катализаторам роста этой бумаги также относятся продолжающиеся перестановки в менеджменте и новая дивидендная политика, которая будет представлена в этом году. Мы считаем акции GAZP наиболее привлекательной инвестиционной идеей в секторе", - отмечают аналитики Альфа-банка.