Отскок на рынке энергоносителей в ближайшее время приведет к тестированию парой доллар/рубль уровня 65 рублей - Промсвязьбанк

" На валютной сессии Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,2%, торгуясь в районе 65,3 рубля, евро, напротив, подтянулся на 0,3%, поднявшись выше 73,2 рубля. Отметим, что в долларе "быки", на фоне провала на рынке энергоносителей, уже дважды протестировали ближайшее сопротивление, расположенное на отметке 65,5 рубля. Однако пока им так и не удалось закрыть день выше этого уровня. При этом, учитывая отсутствие поддержки со стороны налогового периода, главными факторами для рубля остаются цены на нефть и общее отношение к валютам развивающихся рынков. В случае отскока на рынке энергоносителей в ближайшее время, рубль может получить некоторую поддержку, что приведет к тестированию парой доллар/рубль уровня 65 рублей", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.