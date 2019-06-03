Цены "длинных" выпусков евробондов РФ в понедельник слегка подросли вслед за UST

Москва. 3 июня. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подросли вслед за ценовым повышением американских казначейских обязательств (US Treasuries), изменения цен среднесрочных и "коротких" бумаг были незначительными. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились для "длинной" дюрации и немного расширились для среднесрочных бумаг.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 15 базисных пунктов по отношению к закрытию 31 мая и составила 112,11% от номинала, что соответствует доходности 3,43% годовых (снижение на 5 пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 31 мая на 5 базисных пунктов, составив 100,34% от номинала. Их доходность снизилась на 2,5 базисных пункта, до 1,855% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем на 2,5 базисных пункта, составив 157,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к пятнице на 20 базисных пунктов - до 115,76% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 4,77% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 23 базисных пункта, до 111,77% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4,77% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году прибавили в цене всего 1,5 базисных пункта, подорожав до 104,925% от номинала, что соответствует доходности 3,935% годовых (практически без изменений к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 2 базисных пункта, до 106,255% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 3,295% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 30 базисных пунктов - до 105,26% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,9% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене всего на 2 пункта, до 101,55% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,025% годовых).

"Сегодня котировки большинства выпусков российских еврооблигаций продемонстрировали плавный рост благодаря выросшим в цене US Treasuries. Таким образом, продолжающееся ралли базовых активов стимулирует рост котировок и отечественных бумаг, несмотря на падающую нефть и в целом возросшие глобальные риски из-за опасений, что торговые войны США со своими партерами могут привести к замедлению темпов роста мировой экономики. Вместе с тем существующий рост очень шаткий, и в любой момент на рынке может произойти отрицательная коррекция. Причем не исключено, что фактором изменения конъюнктуры рынка могут стать новые заявления или твиты президента США Дональда Трампа в адрес торговых партнеров Соединенных Штатов, поскольку именно эта тема в последнее время вышла на первый план, а рынки очень бурно реагируют на эти новости", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке вице-президент управления долговых ценных бумаг и деривативов Альфа-банка Егор Романченко.