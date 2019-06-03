На этой неделе нефть будет торговаться в диапазоне 62-65 долларов за баррель Brent - Альфа-банк

"Давление на цены на нефть, как ожидается, сохранится на этой неделе на фоне того, что усиление агрессивной риторики в торговой политике США вызывает опасения по поводу сильного замедления экономики, что негативно повлияет на спрос. Геополитические риски в Венесуэле и Иране могут несколько ослабнуть, однако нефть, вероятно, будет торговаться в диапазоне $62-65/барр. (Brent) на этой неделе", - прогнозируют аналитики Альфа-банка.