Макроэкономические данные из США вызывают все больше тревоги - ИК QBF

"Практически ежедневно мы стали получать тревожные макроэкономические данные из США, и на этот раз показатель ISM в обрабатывающей промышленности за май оказался хуже прогнозов, - указывает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Финальная цифра за май опустилась до 52.1, что стало минимальным уровнем с октября 2016 года и самым низкой отметкой за время президентства Д.Трампа. Семь отраслей промышленности показали уровни ниже 50 пунктов, а это говорит о спаде, остальные 11 продемонстрировали рост. Вырос ценовой показатель до 53.2, был 50 пунктов. В комбинации с падением темпов роста сигнал крайне тревожный, особенно для ФРС США, который 19 июня будет пересматривать монетарную политику. Также упал индекс производства до 51.3. Ниже 50 пунктов находятся показатели импорта и запасов. В ISM отметили серьезную озабоченность респондентов эскалацией торгового конфликта США и Китая. Позитивным в сегодняшней статистике стал рост индекса новых заказов с 51.7 до 52.7 пункта и рост индекса занятости до 53.7. Как отмечают в ISM, для понимания общего состояния американской экономики нужно иметь в виду, что значения промышленного ISM выше 43.2 пунктов все еще означают общий рост, а вот если ниже, то это очень тревожный сигнал, говорящий о признаках рецессии. Конечно, пока до этого далеко".

Также эксперт обращает внимание на то, что строительные заказы в США за апрель оказались хуже ожиданий и показали нулевую динамику. Причем расходы резидентов упали на 0.5 проц., а общий ноль был достигнут благодаря росту расходов нерезидентов на 0.3 проц. В целом частные расходы снизились на 3.3 проц., а федеральные выросли на 7.4 проц., что, по мнению Олега Богданова, говорит о падении активности потребителей и отражает слабые данные по продаже недвижимости в апреле и мае.