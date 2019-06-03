Обострение торговых споров приводит к обвалу нефти - Julius Baer

"Котировки нефти в пятницу продолжили снижение и по итогам прошлой недели потеряли более 10%, - напоминает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Помимо сильных данных по объему добычи сырья в США в марте мы видим лишь несколько фундаментальных факторов такой динамики. Среди них торговые споры и риски торможения роста мировой экономики, которые обострились после анонсирования Вашингтоном импортных пошлин на мексиканские товары, а также увеличения вероятности подобных мер против Индии и Китая, в отношении которых в выходные звучали довольно жесткие высказывания".

Принимая во внимание элемент неожиданности и непредсказуемости последних событий, растут риски торможения глобальной экономики и спроса на нефть. Последние данные по фьючерсному рынку отражают ухудшение настроений игроков: "быки" заметно сократили позиции в последние несколько недель.

"Резкая коррекция рынка напоминает нам о событиях конца прошлого года, - отмечает Норберт Рюкер. - Если рассматривать нефть в качестве индикатора рыночных настроений, котировки "черного золота" демонстрируют примерно такую же динамику, как и облигации, тогда как акции, напротив, пока держатся довольно хорошо. По нашим оценкам, политика стран-членов ОПЕК+ во многом зависит от цен на нефть, а не наоборот. Если текущие опасения по поводу мировой экономики окажутся завышенными, котировки сырья могут "зацепиться" за историю с санкциями против Ирана и ограничениями в объемах предложения. Мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор в том числе из-за ожиданий того, что нестабильность рыночных настроений будет оставаться драйвером цен еще в течение некоторого времени".