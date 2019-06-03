На рублевом долговом рынке основной темой ближайших недель может стать заседание ЦБ РФ (14 июня) - Sberbank Asset Management

"На глобальных рынках сохраняются коррекционные настроения, вызванные опасениями затяжной торговой войны США и Китая, что может впоследствии негативно повлиять на глобальный экономический рост, - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин. - На настроениях инвесторов также отрицательно сказались комментарии американского президента о возможных пошлинах на мексиканские товары и публикация достаточно слабых данных по инфляции в США. В результате переток средств в американские казначейские облигации продолжился, доходность 10-летних гособлигаций США упала до 2,12% (2,32% неделей ранее). Спреды по облигациям развивающихся рынков умеренно расширились, однако сильное снижение ставок по казначейским бумагам оказало некоторую поддержку облигациям EM. Индексы EMBI+ и CEMBI выросли за неделю на 0,3% и 0,2% соответственно".

Российские бумаги выглядели слабее на фоне снизившихся нефтяных котировок. Индексы EMBI+ Russia и CEMBI Russia прибавили лишь по 0,1% за неделю.

"Опасения замедления мировой экономики, отчасти вызванные торговым противостоянием США и другими крупными экономиками, могут продолжить влиять на настроения инвесторов в текущем месяце, - полагает эксперт. - Ввиду высокой вероятности расширения спредов наше позиционирование в облигационных портфелях умеренно консервативно. На рублевом долговом рынке продолжали царить позитивные настроения, отчасти благодаря ожидаемому сокращению предложения ОФЗ на последующих аукционах Минфина. Кривая ОФЗ незначительно опустилась. Индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи прибавили по 0,1%. На рублевом долговом рынке основной темой ближайших недель может стать заседание ЦБ РФ (14 июня), при этом наибольший интерес представляет риторика регулятора по дальнейшей динамике ключевой ставки".