Рубль отыграл утренние потери и демонстрирует стабильность к бивалютной корзине в понедельник днем на фоне корректирующейся вверх нефти

Москва. 3 июня. Доллар перешел к снижению, евро растерял утренний рост и лишь незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне коррекционного роста цен на нефть после обвального падения по итогам прошлой недели и мая в целом.

Курс доллара США составил 65,39 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,0 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,11 руб./EUR1, подорожав на 7,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,3 копейки - до 68,87 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 июня на 17,13 копейки, до 65,5547 руб./$1, и увеличил курс евро на 37,44 копейки, до 73,218 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл значительную часть утренних потерь и торгуется без изменений к бивалютной корзине в условиях коррекционного роста цен на нефть. Котировки "черного золота" резко упали по итогам прошлой недели на опасениях, что торговая политика США может замедлить темпы роста глобального ВВП.

На прошлой неделе цена Brent упала на 8,8%, WTI - на 6,1% из-за решения президента США Дональда Трампа ввести 5%-ную пошлину на все товары, поступающие из Мексики. С учетом продолжающегося конфликта с Китаем такие действия воспринимаются рынком как крайне агрессивная политика, способная негативно сказаться на росте мировой экономики и нефтяного рынка.

Кроме того, Трамп поручил с 5 июня исключить Индию из списка стран, имеющих торговые льготы. "Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ на свои рынки. Вследствие этого уместно прекратить присутствие Индии в списке развивающихся стран-бенефициаров", - говорится в постановлении президента.

Тем временем Китай в минувшие выходные опубликовал документ, в котором обвинил Вашингтон в провале торговых переговоров между двумя странами. Пекин не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам", говорится в документе.

Как отмечает аналитик Нордеа-банка Татьяна Евдокимова, рубль удивительно слабо реагирует на продолжающееся ухудшение внешнего фона, однако негативные настроения на глобальных площадках делают российскую валюту весьма уязвимой. "С 30 мая нефть потеряла более 12%, в то время как рубль за аналогичный период просел менее чем на 1%. Ситуация напоминает декабрь прошлого года, когда рубль практически не реагировал на падение нефти с $85 до $60 за баррель Brent, но затем за две недели ослаб на 5% (опустившись с 66,3 руб. до 70 руб./$1). При дальнейшем доминировании на глобальных рынках негативных настроений и ухудшении аппетита к рисковым активам на фоне эскалации торговой войны риски для рубля весьма высоки. Они особенно актуальны на горизонте июня, пока США и Китай находятся в активной фазе обмена взаимными угрозами и не спешат вернуться за стол переговоров. Рубль может слабеть заметнее в паре с долларом, чем с евро, учитывая возможное ослабление евро по итогам заседания ЕЦБ", - подчеркивает Евдокимова.

"На предстоящей неделе важным событием является объявление Минфином объема покупок в рамках бюджетного правила в июне (в среду в 12:00 МСК). По нашим оценкам, объем интервенций увеличится до 365 млрд рублей против 300,5 млрд рублей в мае, или до 19,2 млрд рублей в день с 16,7 млрд рублей в мае. В условиях провалившейся цены на нефть и ожидаемого сезонного сжатия счета текущих операций интервенции обретают большее влияние на курс рубля. На этом фоне у рубля остается немного шансов для восстановления позиций в краткосрочной перспективе, и мы ожидаем консолидацию пары "доллар-рубль" в диапазоне 65,4-65,7 руб./$1", - отмечают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,94% - до $62,57 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,13% - до $54,34 за баррель.

По оценкам консалтинговой компании Energy Aspects, в 2020 году спрос на нефть в Китае вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки. Однако в том случае, если темпы увеличения китайской экономики сократятся до 5% по сравнению с 6,6% в 2018 году, увеличение спроса может составить порядка 800 тыс. б/с.

Кроме того, данные нефтесервисной компании Baker Hughes указали на рост числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю, что говорит о возможности увеличения активности в отрасли. Число установок по итогам недели увеличилось на 3 единицы - до 800 установок.

"На опасениях эскалации торговых войн (после объявления США о введении 5% пошлины на мексиканские товары) цены на нефть продолжают снижаться, опустившись в зону $60-62 за баррель Brent. Дополнительным негативом выступают новости о том, что Штаты могут вновь разрешить некоторым странам продолжать какое-то время импортировать иранскую нефть. По итогам прошлой недели Brent потеряла более 8%, а в мае - более 15%, максимум с ноября прошлого года. Риск теста $60 за баррель представляется актуальным в случае ухудшения конъюнктуры", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не сильно изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 7,99% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 8,03% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 8,08% и 8,23% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 8,31% годовых.