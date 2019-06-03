Рубль остается устойчивым - "Открытие Брокер"

"На фоне всемирного пессимизма рубль демонстрирует относительную устойчивость. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4095 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,99%, недельная - до 8,03%, а месячная осталась на уровне 8,08%. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 29 мая, фонды, инвестирующие в активы РФ, зафиксировали чистый отток на уровне около $130 млн по сравнению с $180 млн неделей ранее. Назвать эти цифры чрезвычайно негативными сложно. Многие российские активы остаются крайне привлекательными по сравнению с аналогичными на мировом рынке, что обеспечивает рубль более высокой устойчивостью", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.