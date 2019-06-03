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Главная / Мнения аналитиков / Важными для краткосрочных "быков" поддержками выступают отметки 2600 по индексу МосБиржи и 1265 по РТС - ИК "Велес Капитал"
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03 июня 2019 года 16:11
Важными для краткосрочных "быков" поддержками выступают отметки 2600 по индексу МосБиржи и 1265 по РТС - ИК "Велес Капитал"
"Техническая картина по рублевому и долларовому индексам РФ для краткосрочных игроков на повышение (аналогично предыдущим двум месяцам) складывается несколько рискованной. Оба индикатора завершили май у годовых максимумов, а рублевый индекс МосБиржи на недельном графике вошел в зону перекупленности, предупреждая о чувствительности к нисходящей коррекции. Важными для краткосрочных "быков" поддержками выступают отметки 2600 пунктов по индексу МосБиржи и 1265 пунктов по индексу РТС, а для среднесрочных - 2535 и 1210 пунктов (район средних полос Боллинджера недельных графиков). Преодоление указанных отметок поставит под вопрос актуальность восходящих трендов", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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03 июня 2019 года 19:35
Москва. 3 июня. Рынок акций РФ начал лето с обновления исторического максимума по индексу МосБиржи, который превысил рубеж 2700 пунктов на раллировавших бумагах "Газпрома" и Сбербанка, причем первые обновили пик и максимум объема торгов с 2008 года; внешние фондовые площадки также продемонстрировали умеренную коррекцию после падения из-за опасений замедления мировой экономики в свете торговой войны США с остальным миром. читать дальше
.03 июня 2019 года 19:30
"Сезон отчетности завершился и следующая большая тема на рынке – это дивидендные выплаты. На прошлой неделе Газпром представил сильные финансовые результаты за 1К19 по МСФО и провел телефонную конференцию, в ходе которой менеджмент подтвердил свое намерение придерживаться устойчивого... читать дальше
.03 июня 2019 года 19:25
Москва. 3 июня. Доллар немного снижается, евро, напротив, несколько усилил темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне возобновившей снижение нефти и опережающего ослабления в паре с евро. читать дальше
.03 июня 2019 года 19:02
Отскок на рынке энергоносителей в ближайшее время приведет к тестированию парой доллар/рубль уровня 65 рублей - Промсвязьбанк
" На валютной сессии Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,2%, торгуясь в районе 65,3 рубля, евро, напротив, подтянулся на 0,3%, поднявшись выше 73,2 рубля. Отметим, что в... читать дальше
.03 июня 2019 года 18:45
"Котировки нефти в пятницу продолжили снижение и по итогам прошлой недели потеряли более 10%, - напоминает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Помимо сильных данных по объему добычи сырья в США в марте мы видим лишь несколько... читать дальше
.03 июня 2019 года 18:33
Москва. 3 июня. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подросли вслед за ценовым повышением американских казначейских обязательств (US Treasuries), изменения цен среднесрочных и "коротких" бумаг были незначительными. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились для "длинной" дюрации и немного расширились для среднесрочных бумаг. читать дальше
.03 июня 2019 года 18:25
"Давление на цены на нефть, как ожидается, сохранится на этой неделе на фоне того, что усиление агрессивной риторики в торговой политике США вызывает опасения по поводу сильного замедления экономики, что негативно повлияет на спрос. Геополитические риски в Венесуэле и Иране могут несколько... читать дальше
.03 июня 2019 года 18:15
"Практически ежедневно мы стали получать тревожные макроэкономические данные из США, и на этот раз показатель ISM в обрабатывающей промышленности за май оказался хуже прогнозов, - указывает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Финальная цифра за май опустилась до 52.1, что стало минимальным... читать дальше
.03 июня 2019 года 17:44
"Уход от риска становится все более заметным на финансовых рынках после обострения торговых споров между США с одной стороны и Китаем и Мексикой с другой, - подчеркивает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Угроза американского президента Дональда... читать дальше
.03 июня 2019 года 17:15
На рублевом долговом рынке основной темой ближайших недель может стать заседание ЦБ РФ (14 июня) - Sberbank Asset Management
"На глобальных рынках сохраняются коррекционные настроения, вызванные опасениями затяжной торговой войны США и Китая, что может впоследствии негативно повлиять на глобальный экономический рост, - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management... читать дальше
.03 июня 2019 года 16:58
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $3,8 за штуку. "После ралли в акциях "Газпрома",... читать дальше
.03 июня 2019 года 16:49
"Интересной инвестиционной идеей выглядит покупка фьючерса на золото. Во-первых, ожидания понижения ставки ФРС немного ослабляют доллар, страхи и бегство из риска делают золото идеальным инструментом для сохранения капитала. Во-вторых, рынок уже подтверждает желание инвесторов перейти в защитный... читать дальше
.03 июня 2019 года 16:36
"На фоне всемирного пессимизма рубль демонстрирует относительную устойчивость. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4095 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,99%, недельная - до 8,03%, а месячная осталась на уровне 8,08%. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 29... читать дальше
.03 июня 2019 года 15:51
В разрезе глобальных фондовых рынков главными аутсайдерами стали рынки Китая (-15%), Сингапура (-9%) и Италии. Лидерами роста стали РТС (+2,2%), рынок Бразилии (+1,6%) и Австралии (+1,4%). С начала года РТС прибавил 19%, Швейцарии - 14%, Австралии - 13%, США и Канады - 10%. В число аутсайдеров... читать дальше
.03 июня 2019 года 15:44
Рубль отыграл утренние потери и демонстрирует стабильность к бивалютной корзине в понедельник днем на фоне корректирующейся вверх нефти
Москва. 3 июня. Доллар перешел к снижению, евро растерял утренний рост и лишь незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне коррекционного роста цен на нефть после обвального падения по итогам прошлой недели и мая в целом. читать дальше
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