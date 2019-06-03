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03 июня 2019 года 13:27
Если макростатистика на этой неделе будет разочаровывающей, возможно усиление рискофобии - Sberbank CIB
В пятницу динамика глобальных рынков была разнонаправленной: рынки акций, в основном развитых стран, и сырьевые котировки упали после сообщений о планах США ввести пошлины против Мексики, а валюты развивающихся рынков выросли, отмечают эксперты Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко. Доллар при этом ослаб против валют развитых стран. "Похоже, инвесторы решили перед выходными зафиксировать прибыль после недавнего роста, - подчеркивают аналитики. - Рубль был волатильным, но на этот раз из-за внешних факторов: нефть подешевела на 5%, поэтому российская валюта не смогла укрепиться вслед за аналогами и по итогам дня просела на 0,4%. Опасения, связанные с торговой войной, добавляют беспокойства рынкам сегодня утром. Вчера правительство Китая опубликовало отчет о ходе переговоров с США и провело пресс-конференцию, обвинив американские власти в нарушении ранее взятых на себя обязательств. На выходных США отменили торговые привилегии в отношении Индии. На этом фоне гособлигации США продолжают дорожать, и участники рынка уже закладывают в котировки четыре снижения ставки ФРС до конца 2020 года". В этой неопределенной ситуации особое значение будут иметь макроэкономические отчеты за май, которые выходят на текущей неделе, считают специалисты Sberbank CIB. "Эти данные вполне могут свидетельствовать об ухудшении ситуации на фоне торговой войны и циклических факторов (в 1К19 американской экономике оказали серьезную поддержку временные обстоятельства). Сегодня в США выходит индекс ISM PMI для обрабатывающей промышленности, а в ряде европейских стран - финальные производственные индексы PMI. Кроме того, в пятницу ожидается публикация официальной статистики по рынку труда в США. На текущей неделе мы ждем укрепления доллара, поскольку неприятие рисков будет усиливаться (особенно при публикации разочаровывающей макростатистики). По нашем мнению, сегодня рубль нацелится на отметку 65,8 за доллар", - прогнозируют эксперты Sberbank CIB.
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03 июня 2019 года 19:35
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.03 июня 2019 года 19:30
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.03 июня 2019 года 19:25
Москва. 3 июня. Доллар немного снижается, евро, напротив, несколько усилил темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне возобновившей снижение нефти и опережающего ослабления в паре с евро. читать дальше
.03 июня 2019 года 19:02
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" На валютной сессии Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,2%, торгуясь в районе 65,3 рубля, евро, напротив, подтянулся на 0,3%, поднявшись выше 73,2 рубля. Отметим, что в... читать дальше
.03 июня 2019 года 18:45
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.03 июня 2019 года 18:33
Москва. 3 июня. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подросли вслед за ценовым повышением американских казначейских обязательств (US Treasuries), изменения цен среднесрочных и "коротких" бумаг были незначительными. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились для "длинной" дюрации и немного расширились для среднесрочных бумаг. читать дальше
.03 июня 2019 года 18:25
"Давление на цены на нефть, как ожидается, сохранится на этой неделе на фоне того, что усиление агрессивной риторики в торговой политике США вызывает опасения по поводу сильного замедления экономики, что негативно повлияет на спрос. Геополитические риски в Венесуэле и Иране могут несколько... читать дальше
.03 июня 2019 года 18:15
"Практически ежедневно мы стали получать тревожные макроэкономические данные из США, и на этот раз показатель ISM в обрабатывающей промышленности за май оказался хуже прогнозов, - указывает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Финальная цифра за май опустилась до 52.1, что стало минимальным... читать дальше
.03 июня 2019 года 17:44
"Уход от риска становится все более заметным на финансовых рынках после обострения торговых споров между США с одной стороны и Китаем и Мексикой с другой, - подчеркивает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Угроза американского президента Дональда... читать дальше
.03 июня 2019 года 17:15
На рублевом долговом рынке основной темой ближайших недель может стать заседание ЦБ РФ (14 июня) - Sberbank Asset Management
"На глобальных рынках сохраняются коррекционные настроения, вызванные опасениями затяжной торговой войны США и Китая, что может впоследствии негативно повлиять на глобальный экономический рост, - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management... читать дальше
.03 июня 2019 года 16:58
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $3,8 за штуку. "После ралли в акциях "Газпрома",... читать дальше
.03 июня 2019 года 16:49
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.03 июня 2019 года 16:36
"На фоне всемирного пессимизма рубль демонстрирует относительную устойчивость. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4095 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,99%, недельная - до 8,03%, а месячная осталась на уровне 8,08%. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 29... читать дальше
.03 июня 2019 года 16:11
Важными для краткосрочных "быков" поддержками выступают отметки 2600 по индексу МосБиржи и 1265 по РТС - ИК "Велес Капитал"
"Техническая картина по рублевому и долларовому индексам РФ для краткосрочных игроков на повышение (аналогично предыдущим двум месяцам) складывается несколько рискованной. Оба индикатора завершили май у годовых максимумов, а рублевый индекс МосБиржи на недельном графике вошел в зону... читать дальше
.03 июня 2019 года 15:51
В разрезе глобальных фондовых рынков главными аутсайдерами стали рынки Китая (-15%), Сингапура (-9%) и Италии. Лидерами роста стали РТС (+2,2%), рынок Бразилии (+1,6%) и Австралии (+1,4%). С начала года РТС прибавил 19%, Швейцарии - 14%, Австралии - 13%, США и Канады - 10%. В число аутсайдеров... читать дальше
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