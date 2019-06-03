Рубль тестирует важные уровни - FxPro

"С конца прошлой недели USD/RUB преодолела отметку 65.50 и с утра прибавляет 13 копеек, доходя до 65.56, - констатируют аналитики FxPro. - EUR/RUB начинает торги понедельника ростом на 15 копеек, пересекая 73.18. Текущие уровни являются знаковыми для рубля. USD/RUB находится вблизи тех отметок, откуда дважды происходил разворот к снижению: в начале апреля и в начале мая. В первый раз рынок отбрасывал пару к 63.80, во второй - к 64.50. Откаты с меньшим диапазоном отражают повышенную осторожность игроков с рублем".

Внешний глобальный фон также играет против российской валюты. Нефть рухнула более чем на 10% с прошлого четверга. Это напомнило инвесторам о том, какими резкими могут быть обвалы по Brent, как только всплывают риски перепроизводства черного золота.

"Ситуация пока полностью идентична тому, что мы видели в конце прошлого года, - отмечают специалисты FxPro. - Мировая экономика демонстрирует явное замедление. При этом крупнейшие производители нефти (в данном случае, Россия и США) наращивают производство, усиливая борьбу за долю рынка. Если в ближайшие дни мы не увидим разворота риторики чиновников России или ОПЕК, давление может распространиться не только на нефтяные котировки, но и на рубль. Напомним, что в первые три месяца года курс российской валюты активно повышался, а с конца марта по май мы видели преимущественно колебания в узком диапазоне 64.00-65.50. Июнь начинается с тестирования верхней границы торгового диапазона, преодоление которого способно открыть путь к 70 за доллар до конца года".